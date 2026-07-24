Anthropic actualiza el modo de voz de Claude: ahora es más inteligente

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Anthropic actualiza el modo de voz de Claude: ahora es más inteligente

Anthropic, uno de los actores líderes en el mercado de la IA, ha actualizado radicalmente el sistema de comunicación por voz de su chatbot Claude. Esta actualización es una respuesta adecuada a las funciones de voz presentadas por OpenAI para ChatGPT, permitiendo a los usuarios realizar tareas más complejas a través de la voz. Ahora, Claude no solo responde rápidamente, sino que también tiene la capacidad de mantener conversaciones analíticas profundas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Si bien anteriormente el modo de voz de Claude funcionaba solo con el modelo Haiku, el más sencillo, ahora los usuarios tienen la opción de elegir entre los modelos Opus, Sonnet y Haiku. Según la empresa, el sistema selecciona automáticamente la versión más rápida del modelo que el usuario utilizó por última vez en el chat de texto. Esto mejora significativamente la calidad de la comunicación por voz.

Integración con aplicaciones externas

Una de las ventajas más importantes de la nueva versión es su capacidad para trabajar con otras plataformas. Claude ahora está integrado con servicios populares como Gmail, Google Calendar, Slack, Canva y Notion. Esto permite a los usuarios cambiar la hora de una reunión, redactar correos electrónicos o crear un nuevo documento en Notion mediante comandos de voz.

Cabe destacar que esta funcionalidad distingue a Claude de su principal competidor, OpenAI. Aunque ChatGPT ha mejorado su estilo de comunicación por voz, todavía no tiene la capacidad de realizar tareas utilizando diversas herramientas externas. Anthropic, por su parte, se centra precisamente en la eficiencia y los resultados prácticos.

El nuevo modo de voz puede ayudar a los usuarios en las siguientes áreas:

  • Análisis de conversaciones complejas y largas;
  • Consejos y retroalimentación sobre el estilo de comunicación;
  • Práctica de presentaciones (pitch) para clientes;
  • Estudio de mercado e intercambio de ideas sobre nuevos productos (brainstorming).
Además, el modo de voz de Claude ahora cuenta con un sistema de soporte multilingüe. Actualmente, los usuarios pueden comunicarse en inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, portugués y español. Sin embargo, el usuario debe configurar manualmente el idioma antes de comenzar la conversación.

Actualmente, las nuevas funciones están disponibles en versión beta para todos los usuarios. Cabe recordar que los usuarios gratuitos están limitados al modelo Haiku y solo pueden conectar una aplicación externa. Los suscriptores de pago pueden disfrutar de todas las funciones al máximo.

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Abror Shuhratov
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