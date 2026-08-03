Starlink prueba la comunicación directa con smartphones en Malasia

El gobierno de Malasia y Starlink se están preparando para probar la tecnología Direct-to-Device, que conecta directamente los smartphones comunes a los satélites sin necesidad de terminales especiales. Según ixbt.com, este proyecto será un paso importante para ampliar significativamente la cobertura móvil en las regiones remotas del país. Así lo informa Ixbt.com lo informa.

El ministro de Comunicaciones del país, Fahmi Fadzil, declaró que actualmente se están llevando a cabo negociaciones entre el gobierno y los representantes de Starlink para organizar pruebas locales. La tecnología permitirá mejorar la comunicación en áreas donde la construcción de estaciones base tradicionales es difícil o económicamente inviable.

Características principales de la tecnología

A diferencia del Internet tradicional de Starlink, el sistema Direct-to-Device no requiere antenas de usuario especiales. Puede funcionar directamente con dispositivos móviles comunes compatibles con el estándar 4G LTE, ofreciendo a los usuarios conectividad sin equipos adicionales.

Durante las pruebas se evaluará cómo la comunicación por satélite puede complementar las redes celulares existentes en pueblos remotos, autopistas y zonas costeras. La tecnología abre el camino para que los operadores amplíen rápidamente su área de cobertura sin necesidad de construir nuevas instalaciones de infraestructura.

Implementación gradual

En la primera fase del proyecto, los usuarios tendrán la oportunidad de enviar mensajes de texto y utilizar funciones de comunicación de emergencia. Las llamadas de voz y la transmisión de datos de banda ancha se introducirán de forma gradual a medida que la tecnología evolucione.

Se espera que los operadores móviles locales de Malasia también participen en la fase comercial de este servicio. Los expertos señalan que la comunicación por satélite no sirve para reemplazar las redes terrestres existentes, sino para potenciar y complementar sus capacidades.

Cabe recordar que en 2023 Malasia aprobó oficialmente el Internet por satélite fijo de Starlink con el fin de aumentar la velocidad de Internet en áreas remotas y aisladas. Esta nueva iniciativa representa la siguiente etapa en la transición del uso de tecnologías espaciales desde la conexión fija hacia el segmento móvil en el país.