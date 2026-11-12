¿De dónde vienen los gigabytes en Internet? ¿Qué red colosal se esconde detrás del tráfico?
Compras 10, 20 o 50 gigabytes de Internet para tu teléfono. Pero, ¿dónde se almacenan realmente estos datos? ¿Cómo atraviesan océanos, países y miles de kilómetros para llegar a tu smartphone en pocos segundos? Lo más fascinante es que, aunque Internet parece circular por el aire, la mayor parte se mueve a través de inmensos cables tendidos por todo el mundo.
Cada día, millones de personas ven vídeos en YouTube, intercambian mensajes en Telegram y ven imágenes y clips en Instagram. Para ello, se compran gigabytes a operadores móviles o proveedores de Internet. Sin embargo, muchos no se detienen a pensar qué están comprando exactamente al hablar de tráfico de Internet, de dónde vienen esos datos y cómo llegan al teléfono.
En realidad, los gigabytes que pagas no son un producto material. Es una unidad de medida del volumen de datos digitales transmitidos a través de la red. Su entrega requiere data-centers, miles de kilómetros de cables de fibra óptica, equipos de telecomunicaciones, torres de telefonía móvil y una gran cantidad de energía eléctrica.
Entendamos de dónde proviene el tráfico de Internet y cómo llega a nuestro smartphone mediante ejemplos sencillos.
1. El punto de partida de Internet: servidores gigantes y data-centers
Los vídeos que vemos, los artículos que leemos, nuestras imágenes y otros datos digitales en Internet se almacenan en ordenadores especiales: los servidores. Estos servidores funcionan en grandes edificios que albergan miles de dispositivos, llamados data-centers.
Por ejemplo, abriste un vídeo en YouTube. Tu smartphone envía una solicitud al servidor que almacena ese vídeo. El servidor transmite entonces los datos necesarios a tu dispositivo a través de la red.
Sin embargo, este proceso no siempre se realiza desde el servidor único que contiene la copia original del vídeo. Las grandes plataformas utilizan servidores especiales y redes de entrega de contenido (CDN) en diferentes países para enviar los datos más rápidamente a los usuarios. Por eso, aunque el vídeo que estás viendo esté almacenado en otro continente, es posible que haya una copia en un servidor cercano a ti.
Por lo tanto, el tráfico de Internet es el volumen de datos digitales transmitidos desde el servidor a tu dispositivo.
2. ¿Cómo atraviesan los datos los océanos?
Cuando se habla de Internet, muchos piensan que los datos se transmiten solo por el aire. En realidad, las principales rutas de comunicación internacionales de Internet están formadas por cables de fibra óptica.
Estos cables están tendidos en el fondo de océanos y mares, así como a lo largo de rutas terrestres específicas. Conectan continentes, países y grandes redes de telecomunicaciones entre sí.
Dentro de los cables de fibra óptica, los datos no se transmiten como señales eléctricas, sino como impulsos luminosos. Mediante láseres y equipos ópticos especiales, los datos digitales se convierten en señales de luz y viajan a través de la fibra.
Por eso los datos pueden recorrer distancias muy grandes en poco tiempo. Aunque su velocidad de desplazamiento es cercana a la velocidad de la luz, la luz dentro del cable se propaga más lentamente que en el vacío.
3. ¿Cómo llega Internet a Uzbekistán?
Los datos provenientes de las redes internacionales se transmiten a las redes internas a través de la infraestructura de telecomunicaciones del país. Este proceso involucra cables de fibra óptica troncales, grandes proveedores, centros de intercambio de datos y otros equipos de red.
En Uzbekistán también existe una infraestructura de telecomunicaciones para recibir, procesar y distribuir el tráfico de Internet por toda la república. Grandes operadores como Ouzbektelecom son actores clave de este sistema.
Luego, los datos se llevan a ciudades, distritos y zonas residenciales a través de las redes de proveedores locales de Internet y operadores móviles.
4. ¿Cómo llega Internet a tu smartphone?
Una vez que los datos han llegado a la ciudad o distrito, comienza la etapa de transmisión a tu dispositivo específico. Este proceso varía según cómo uses Internet.
Vía Internet móvil:
Ucell, Beeline, Mobiuz, Uzmobile y otros operadores móviles llevan los datos de Internet a las estaciones base a través de sus redes. Las antenas instaladas en las calles o en los edificios forman parte de estas estaciones.
Tu smartphone establece una conexión con la estación base mediante ondas de radio. Como resultado, los datos llegan del cable a la estación, y de ahí a tu teléfono mediante conexión inalámbrica.
Vía Wi-Fi:
El Internet de tu hogar se conecta al router mediante un cable. El router distribuye entonces los datos de Internet a teléfonos, ordenadores, televisores y otros dispositivos mediante ondas de radio Wi-Fi.
Por eso, incluso cuando usas Internet vía Wi-Fi, los datos deben provenir de algún lugar. Solo en la última etapa se transmiten de forma inalámbrica a tu dispositivo.
5. ¿Por qué se agotan rápido los gigabytes cuando ves vídeos en YouTube?
Los datos en Internet se transmiten a través de la red en pequeños fragmentos llamados paquetes. Tu dispositivo envía una solicitud al servidor, y el servidor devuelve los datos necesarios como respuesta.
Por ejemplo, cuando abres un sitio, el navegador solicita al servidor texto, imágenes, vídeos y otros elementos. Cada uno de ellos constituye un cierto volumen de datos.
El tráfico de Internet se mide generalmente en megabytes y gigabytes:
1 kilobyte (KB) — pequeño volumen de datos;
1 megabyte (MB) — aproximadamente miles de kilobytes de datos;
1 gigabyte (GB) — aproximadamente 1 000 megabytes.
En el sistema de cálculo preciso, 1 gigabyte también se considera igual a 1 024 megabytes.
El consumo de tráfico depende del servicio que utilices. Un simple mensaje de texto requiere muy pocos datos. El envío de una imagen aumenta el volumen. La visualización de vídeos puede multiplicar el consumo varias veces.
Por ejemplo, el tráfico consumido por una hora de vídeo depende de su calidad. Un vídeo de baja calidad consume menos, mientras que un vídeo HD o 4K de alta definición consume muchos más gigabytes. Por eso es difícil responder con una cifra única a la pregunta: «¿Cuántos datos consume una hora de vídeo?»
6. No es solo el vídeo, otras actividades también consumen tráfico
Muchos piensan que los gigabytes solo se agotan viendo vídeos. En realidad, varios procesos pueden funcionar simultáneamente en dispositivos conectados a Internet.
Por ejemplo:
Imágenes, vídeos y mensajes de voz en Telegram y otras aplicaciones de mensajería;
Clips de reproducción automática en Instagram, TikTok y Facebook;
Carga de archivos a la nube en Google Photos y otros servicios;
Actualizaciones automáticas de aplicaciones del teléfono;
Actualizaciones del sistema operativo;
Juegos en línea y videollamadas.
Especialmente, los procesos de actualización automática y carga de archivos a la nube pueden consumir Internet sin que el usuario se dé cuenta.
Por eso, si tus gigabytes se agotan rápidamente, es útil verificar en los ajustes del teléfono qué aplicación está consumiendo cuánto tráfico.
7. ¿Por qué pagamos por Internet?
Una de las preguntas más interesantes es: si Internet se propaga mediante ondas de radio, ¿por qué tenemos que pagar por ello?
Porque la parte inalámbrica de Internet es solo la última etapa de una infraestructura colosal. Detrás de ella hay costes muy importantes.
Tender cables ópticos en el fondo de los océanos, construir redes troncales en tierra, alojar servidores, refrigerarlos, suministrar energía eléctrica, instalar estaciones base y mantener constantemente los equipos requiere enormes fondos.
Además, los operadores de telefonía móvil también incurren en gastos por el uso de frecuencias de radio, el aumento de la capacidad de la red y la prestación de un servicio ininterrumpido a los abonados.
Los gigabytes que compras son parte del servicio de entrega de datos a tu dispositivo a través de esta infraestructura.
Conclusión: el gigabyte que compras no es solo un número
El tráfico de Internet en tu teléfono no aparece por arte de magia. Detrás de él hay servidores que conectan todo el mundo, cables submarinos, redes troncales, estaciones base y un sistema de tecnologías complejas.
Cuando abres un vídeo en pocos segundos, miles de dispositivos y equipos de red situados en todos los rincones del mundo trabajan juntos.
Por eso, la próxima vez que veas que tus gigabytes han disminuido en tu smartphone, recuerda la infraestructura digital colosal que funciona detrás de esas cifras.
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