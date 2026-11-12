¿De dónde vienen los gigabytes en Internet? ¿Qué red colosal se esconde detrás del tráfico?

Compras 10, 20 o 50 gigabytes de Internet para tu teléfono. Pero, ¿dónde se almacenan realmente estos datos? ¿Cómo atraviesan océanos, países y miles de kilómetros para llegar a tu smartphone en pocos segundos? Lo más fascinante es que, aunque Internet parece circular por el aire, la mayor parte se mueve a través de inmensos cables tendidos por todo el mundo.

Cada día, millones de personas ven vídeos en YouTube, intercambian mensajes en Telegram y ven imágenes y clips en Instagram. Para ello, se compran gigabytes a operadores móviles o proveedores de Internet. Sin embargo, muchos no se detienen a pensar qué están comprando exactamente al hablar de tráfico de Internet, de dónde vienen esos datos y cómo llegan al teléfono.

En realidad, los gigabytes que pagas no son un producto material. Es una unidad de medida del volumen de datos digitales transmitidos a través de la red. Su entrega requiere data-centers, miles de kilómetros de cables de fibra óptica, equipos de telecomunicaciones, torres de telefonía móvil y una gran cantidad de energía eléctrica.

Entendamos de dónde proviene el tráfico de Internet y cómo llega a nuestro smartphone mediante ejemplos sencillos.

1. El punto de partida de Internet: servidores gigantes y data-centers

Los vídeos que vemos, los artículos que leemos, nuestras imágenes y otros datos digitales en Internet se almacenan en ordenadores especiales: los servidores. Estos servidores funcionan en grandes edificios que albergan miles de dispositivos, llamados data-centers.

Por ejemplo, abriste un vídeo en YouTube. Tu smartphone envía una solicitud al servidor que almacena ese vídeo. El servidor transmite entonces los datos necesarios a tu dispositivo a través de la red.

Sin embargo, este proceso no siempre se realiza desde el servidor único que contiene la copia original del vídeo. Las grandes plataformas utilizan servidores especiales y redes de entrega de contenido (CDN) en diferentes países para enviar los datos más rápidamente a los usuarios. Por eso, aunque el vídeo que estás viendo esté almacenado en otro continente, es posible que haya una copia en un servidor cercano a ti.

Por lo tanto, el tráfico de Internet es el volumen de datos digitales transmitidos desde el servidor a tu dispositivo.

2. ¿Cómo atraviesan los datos los océanos?

Cuando se habla de Internet, muchos piensan que los datos se transmiten solo por el aire. En realidad, las principales rutas de comunicación internacionales de Internet están formadas por cables de fibra óptica.

Estos cables están tendidos en el fondo de océanos y mares, así como a lo largo de rutas terrestres específicas. Conectan continentes, países y grandes redes de telecomunicaciones entre sí.