¿Cuál es el precio del iPhone 18 Pro y Pro Max?
Al 11 de noviembre de 2026, se han anunciado los nuevos precios de los smartphones de la serie iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. El precio de los dispositivos varía según la capacidad de almacenamiento, el color de la carcasa y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 dólares
• 512 GB — 3599 dólares
• 1 TB — 5499 dólares
• 2 TB — 6499 dólares
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1599 dólares
• 256 GB Glacier — 1599 dólares
• 256 GB Black — 1649 dólares
• 256 GB Burgundy — 1649 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 dólares
• 256 GB Silver — 1799 dólares
• 256 GB Glacier — 1799 dólares
• 256 GB Burgundy — 1799 dólares
• 512 GB Black — 2099 dólares
• 512 GB Silver — 2099 dólares
• 512 GB Glacier — 2149 dólares
• 512 GB Burgundy — 2099 dólares
• 1 TB — 3099 dólares
• 2 TB Black — 3099 dólares (precio promocional)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 dólares
• 256 GB Glacier — 1749 dólares
• 256 GB Black — 1749 dólares
• 256 GB Burgundy — 1749 dólares
• 512 GB — 2099 dólares
• 1 TB — 2999 dólares
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 dólares
• 256 GB Black — 1899 dólares (precio promocional)
• 256 GB Silver — 1849 dólares
• 256 GB Burgundy — 1899 dólares
• 512 GB Black — 2229 dólares
• 512 GB Silver — 2199 dólares
• 512 GB Burgundy — 2229 dólares
• 512 GB Glacier — 2199 dólares
• 1 TB Black — 3099 dólares
• 1 TB Burgundy — 3099 dólares
• 1 TB Glacier — 3299 dólares
• 1 TB Silver — 3299 dólares
Los precios indicados son válidos al 11 de noviembre de 2026. Los precios de los smartphones pueden variar diariamente.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…