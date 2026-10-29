iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max: precios actuales

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iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max: precios actuales

A fecha de 29 de octubre, se han anunciado los precios de los smartphones de la serie iPhone 18. La lista detalla los modelos iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, con sus precios establecidos según la capacidad de almacenamiento, colores y tipos de tarjeta SIM.

La versión de 256 GB del iPhone Duo se ofrece a 2999 dólares, y la versión de 512 GB a 3449 dólares.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 dólares
• 256 GB, Glacier: 1529 dólares
• 256 GB, Black: 1529 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1539 dólares
• 512 GB: 1799 dólares
• 1 TB: 2899 dólares

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1719 dólares
• 256 GB, Silver: 1729 dólares
• 256 GB, Glacier: 1739 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1759 dólares
• 512 GB, Black: 1949 dólares
• 512 GB, Silver: 1979 dólares
• 512 GB, Glacier: 1979 dólares
• 512 GB, Burgundy: 1999 dólares
• 1 TB: 2699 dólares

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 dólares
• 256 GB, Glacier: 1589 dólares
• 256 GB, Black: 1569 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1569 dólares
• 512 GB: 1839 dólares
• 1 TB: 2799 dólares

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1749 dólares
• 256 GB, Black: 1739 dólares
• 256 GB, Silver: 1739 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1779 dólares
• 512 GB, Black: 1999 dólares
• 512 GB, Silver: 2029 dólares
• 512 GB, Burgundy: 1999 dólares
• 512 GB, Glacier: 2029 dólares
• 1 TB, Black: 2679 dólares
• 1 TB, Burgundy: 2699 dólares
• 1 TB, Glacier: 2999 dólares
• 1 TB, Silver: 2999 dólares

Los precios indicados corresponden al 29 de octubre de 2026. Según la fuente comercial, los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente. Por ello, se recomienda verificar el precio vigente antes de realizar la compra.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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