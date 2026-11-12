Una mujer japonesa que toca el violín con un brazo protésico bate un récord Guinness

Manami Ito, una japonesa de 42 años, no renunció a su pasión tras perder su brazo derecho en un grave accidente de tráfico. Gracias a años de práctica y a una prótesis especial, regresó a los escenarios y fue incluida en el Libro Guinness de los Récords 2027 como la primera música del mundo en tocar el violín con un brazo protésico.

Manami obtuvo este reconocimiento tras su actuación en una conferencia médica celebrada en Kobe, Japón, el 5 de agosto de 2012.

Desde niña le interesaba tocar el violín y practicó este arte durante muchos años. Sin embargo, un accidente de tráfico en 2004 cambió su vida por completo. Perdió su brazo derecho y tuvo que alejarse de su afición durante un tiempo. A pesar de ello, con el apoyo de su familia y una prótesis hecha a medida, decidió volver a la música.

A Manami le llevó varios años de entrenamiento volver a los escenarios y recuperar su destreza. Como no podía presionar el arco sobre las cuerdas de la forma habitual, empezó a utilizar un arco de violonchelo, que es más pesado. Además, fija un peso adicional al arco para aumentar su masa.

La música explica que es imposible obtener el sonido necesario del violín solo con la prótesis. Por ello, utiliza el movimiento de todo su cuerpo para cambiar el ángulo de las cuerdas y controlar el volumen.

«Un cable que pasa desde mi hombro izquierdo hacia la parte posterior es tirado por el movimiento de mi omóplato derecho. El movimiento de las articulaciones de la prótesis acciona entonces el arco fijado en su extremo», explica Manami sobre su inusual técnica de interpretación.

Una de sus actuaciones más destacadas tuvo lugar en agosto de 2021. Manami Ito cautivó al público al tocar el violín en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Hoy en día, la música japonesa es un ejemplo para muchos gracias a su estilo de interpretación único y su perseverancia. Su historia demuestra que la determinación humana y el amor por lo que uno hace ayudan a superar incluso los obstáculos más difíciles.