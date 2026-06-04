Risque de fortes pluies accru en Asie centrale cet été

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Risque de fortes pluies accru en Asie centrale cet été

Réchauffement des eaux du Pacifique près de l'équateur et en Asie centrale— quel lien pourrait exister entre ces schémas météorologiques ? À première vue, ces deux régions semblent très éloignées et sans rapport. Cependant, il est suggéré que ces processus naturels pourraient interagir durant l'été 2026.

L'Organisation météorologique mondiale de l'ONU prévoit qu'un changement climatique majeur — l'anomalie El Niño — pourrait s'activer sur notre planète dans les mois à venir. Selon les experts, ce phénomène pourrait affecter les systèmes météorologiques mondiaux, modifiant radicalement la température, l'humidité et les précipitations dans certaines régions.

En raison de facteurs anthropogènes liés à l'activité humaine, l'atmosphère et l'hydrosphère se sont déjà considérablement réchauffées. Par conséquent, des phénomènes climatiques naturels comme El Niño pourraient entraîner des conséquences encore plus graves. La région d'Asie centrale pourrait également subir cette influence cet été.

Selon les prévisions, l'Asie centrale est citée, aux côtés du sud des États-Unis, comme l'une des principales régions où de fortes pluies destructrices pourraient survenir. Cela pourrait accroître les risques de coulées de boue, d'inondations, de dommages agricoles et de problèmes d'infrastructures de transport.

Comment un processus naturel débutant de l'autre côté de l'océan peut-il affecter l'équilibre climatique de notre région ? La question clé est la suivante : un seul changement dans le système climatique mondial déclenche une réaction en chaîne dans d'autres régions.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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