Trois sœurs dont l'âge total est de 316 ans étonnent les scientifiques

·52·Monde
Trois sœurs dont l'âge total est de 316 ans étonnent les scientifiques

Trois sœurs vivant au Brésil, dont l'âge cumulé atteint 316 ans, sont devenues le centre de l'attention des scientifiques. Elles ont récemment été inscrites au livre Guinness des records comme les plus vieilles sœurs vivantes au monde. Désormais, les experts tentent de découvrir le secret de leur longévité.

Le projet DNA Longevo, dirigé par Mayana Zas de l'Université de São Paulo, vise à étudier les facteurs biologiques influençant le processus de vieillissement. Les chercheurs comparent des personnes de plus de 90 et 100 ans à des individus dont la santé s'est dégradée ou qui souffrent de maladies chroniques afin d'identifier les caractéristiques favorisant la longévité.

Trois personnes

Selon les scientifiques, les facteurs héréditaires jouent un rôle crucial dans le maintien de l'activité physique et mentale à un âge avancé. C'est pourquoi la présence de plusieurs personnes centenaires au sein d'une même famille est d'une grande importance pour la recherche.

Zulina de Deus Nunes a 103 ans, Zorayde de Deus Mota 104 ans et Levita de Deus Nunes 109 ans, toutes trois résidant à Rio de Janeiro. Les experts soulignent qu'un fort facteur génétique pourrait être en cause. Parallèlement, le fait que les sœurs vivent à proximité et bénéficient d'un environnement de soutien familial a pu jouer un rôle important.

Trois femmes sont assises avec des pancartes à la main, quatre personnes se tiennent derrière elles.

Les sœurs elles-mêmes attribuent leur longévité à une alimentation saine et un mode de vie actif. Elles expliquent avoir consommé des produits naturels durant leur enfance, avoir été très actives et avoir grandi au cœur de la nature.

À travers ce projet, les chercheurs prévoient d'identifier les gènes qui protègent l'organisme humain contre le vieillissement. L'objectif final est de collecter des données sur 500 centenaires pour révéler plus précisément les bases scientifiques de la longévité.

BrésilLivre Guinness des recordsUniversité de São PauloRio de JaneiroMayana Zas
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Peut-on détecter la « méchanceté » dans le cerveau ? Un débat judiciairePeut-on détecter la « méchanceté » dans le cerveau ? Un débat judiciaireAujourd'hui, 13:51Une femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vieUne femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vieAujourd'hui, 13:22La carte politique va-t-elle changer ? La Roumanie et la Moldavie aspirent à l'unificationLa carte politique va-t-elle changer ? La Roumanie et la Moldavie aspirent à l'unificationAujourd'hui, 13:19Des poissons rares d'une valeur de 44 000 dollars disparaissent en un instantDes poissons rares d'une valeur de 44 000 dollars disparaissent en un instantAujourd'hui, 12:30Forts séismes aux États-Unis, au Venezuela et au JaponForts séismes aux États-Unis, au Venezuela et au JaponAujourd'hui, 11:18Le chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britanniqueLe chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britanniqueAujourd'hui, 11:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense