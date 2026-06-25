Trois sœurs dont l'âge total est de 316 ans étonnent les scientifiques

Trois sœurs vivant au Brésil, dont l'âge cumulé atteint 316 ans, sont devenues le centre de l'attention des scientifiques. Elles ont récemment été inscrites au livre Guinness des records comme les plus vieilles sœurs vivantes au monde. Désormais, les experts tentent de découvrir le secret de leur longévité.

Le projet DNA Longevo, dirigé par Mayana Zas de l'Université de São Paulo, vise à étudier les facteurs biologiques influençant le processus de vieillissement. Les chercheurs comparent des personnes de plus de 90 et 100 ans à des individus dont la santé s'est dégradée ou qui souffrent de maladies chroniques afin d'identifier les caractéristiques favorisant la longévité.

Selon les scientifiques, les facteurs héréditaires jouent un rôle crucial dans le maintien de l'activité physique et mentale à un âge avancé. C'est pourquoi la présence de plusieurs personnes centenaires au sein d'une même famille est d'une grande importance pour la recherche.

Zulina de Deus Nunes a 103 ans, Zorayde de Deus Mota 104 ans et Levita de Deus Nunes 109 ans, toutes trois résidant à Rio de Janeiro. Les experts soulignent qu'un fort facteur génétique pourrait être en cause. Parallèlement, le fait que les sœurs vivent à proximité et bénéficient d'un environnement de soutien familial a pu jouer un rôle important.

Les sœurs elles-mêmes attribuent leur longévité à une alimentation saine et un mode de vie actif. Elles expliquent avoir consommé des produits naturels durant leur enfance, avoir été très actives et avoir grandi au cœur de la nature.

À travers ce projet, les chercheurs prévoient d'identifier les gènes qui protègent l'organisme humain contre le vieillissement. L'objectif final est de collecter des données sur 500 centenaires pour révéler plus précisément les bases scientifiques de la longévité.