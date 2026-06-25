Yandex présente un nouvel assistant AI pour les médecins

L'équipe de Yandex a commencé à tester un nouvel assistant d'intelligence artificielle (AI) conçu pour simplifier le travail des établissements médicaux. Cette technologie permet aux médecins de se libérer des tâches administratives quotidiennes fastidieuses et chronophages, afin de se concentrer sur le patient lors de la consultation. Ce projet devrait mener la transformation numérique du secteur médical à une nouvelle étape. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La fonction principale du système consiste à analyser la communication entre le médecin et le patient en temps réel pour remplir automatiquement le compte rendu de consultation (protocole). L'AI extrait les plaintes, l'anamnèse, le diagnostic posé et les recommandations à partir du discours. Les données sont insérées de manière anonymisée dans le brouillon du document, et le médecin n'a plus qu'à vérifier et valider le texte final.

Efficacité du travail et analyse rapide

Les développeurs soulignent que cet assistant aide à réduire jusqu'à 40 % le temps consacré à la gestion des documents. Le protocole final est généré en seulement 35 secondes, et le taux de précision des données serait supérieur à 90 %. Cela permet aux médecins de consacrer plus de temps à chaque patient et de réduire la fatigue durant la journée de travail.

La nouvelle plateforme ne se limite pas à la conversion de la parole en texte, elle comprend également deux modules importants :

Recherche intelligente dans la base de connaissances médicales : trouve des documents réglementaires, des publications scientifiques et des recommandations cliniques en quelques secondes, et compare les schémas de traitement.

Analyse du dossier médical électronique du patient : aide à passer rapidement en revue l'historique de la maladie et à suivre la dynamique des indicateurs.

Selon ixbt.com, la nouvelle technologie a été testée en priorité par des neurologues, des pneumologues, des thérapeutes et des pédiatres. Le système possède une structure modulaire et peut être déployé via des technologies cloud ou directement sur les serveurs de la clinique (on-premises) pour garantir la sécurité des données.

Base technologique et sécurité

Le projet s'appuie sur des développements avancés de la plateforme Yandex AI Studio. Plus précisément, Yandex SpeechKit est utilisé pour la reconnaissance vocale, le grand modèle de langage YandexGPT pour l'analyse du texte et l'extraction du contenu, et Yandex Search API pour la recherche d'informations. De telles solutions sont également pertinentes pour le système de santé d'Ouzbékistan et pourraient jouer un rôle important dans la réduction des files d'attente et l'amélioration de la qualité des services dans les cliniques locales.

Le projet est actuellement en phase pilote, et le coût de sa mise en œuvre est calculé individuellement pour chaque établissement médical. Selon les experts, l'intégration de l'AI dans la médecine ne facilite pas seulement le travail des médecins, mais sert également à prévenir les erreurs liées au facteur humain.