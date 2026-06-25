Comment Ancelotti a-t-il évalué le premier match de Neymar à la Coupe du Monde 2026 ?

L'entraîneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, s'est exprimé sur la première participation de Neymar à la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant de 33 ans est entré en jeu en tant que remplaçant lors du match contre l'Écosse pour la 3e journée de la phase de groupes. Il a joué les 12 dernières minutes de la rencontre, le Brésil s'imposant solidement 3-0.

Ancelotti a souligné que Neymar a mérité cette opportunité grâce à son travail acharné et à son professionnalisme durant son processus de récupération.

« Neymar a eu l'opportunité d'entrer en jeu parce qu'il le méritait. Il a travaillé très dur pendant sa récupération et a fait preuve d'un professionnalisme de haut niveau », a déclaré le technicien italien.

Le match contre l'Écosse a marqué un retour crucial pour Neymar après sa blessure. C'est lors de cette rencontre que le joueur a disputé ses premières minutes à la Coupe du Monde 2026.

Après cette victoire, le Brésil a récolté 7 points, occupant la première place du groupe C et se qualifiant pour les phases finales. Le Maroc a également totalisé 7 points, mais termine deuxième grâce à la différence de buts.

Ainsi, l'équipe nationale du Brésil a terminé la phase de groupes sans défaite. Le retour de Neymar apporte une force supplémentaire et un élan psychologique important pour l'équipe avant les play-offs.