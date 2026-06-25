Une caméra de surveillance filme un vol insolite

·7·Monde
Une caméra de surveillance filme un vol insolite

Un vol insolite survenu dans l'un des magasins du Mexique a été capturé par des caméras de surveillance. La vidéo de l'incident s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des utilisateurs.

Les images montrent un homme profitant de l'inattention du vendeur, absorbé par son téléphone, pour s'introduire discrètement dans le magasin. Pour ne pas être remarqué, il s'est déplacé en rampant au sol, réussissant ainsi à échapper au regard du vendeur.

Selon les informations, l'homme a profité de l'occasion pour commettre le vol et a quitté les lieux. Le vendeur ne s'est rendu compte de l'incident que plus tard.

Cette vidéo a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes exprimant leur étonnement face à la méthode inhabituelle du voleur.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Proposition d'une commission de 3 % sur les transferts de fonds des migrants en RussieProposition d'une commission de 3 % sur les transferts de fonds des migrants en RussieAujourd'hui, 14:10Peut-on détecter la « méchanceté » dans le cerveau ? Un débat judiciairePeut-on détecter la « méchanceté » dans le cerveau ? Un débat judiciaireAujourd'hui, 13:51Trois sœurs dont l'âge total est de 316 ans étonnent les scientifiquesTrois sœurs dont l'âge total est de 316 ans étonnent les scientifiquesAujourd'hui, 13:32Une femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vieUne femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vieAujourd'hui, 13:22La carte politique va-t-elle changer ? La Roumanie et la Moldavie aspirent à l'unificationLa carte politique va-t-elle changer ? La Roumanie et la Moldavie aspirent à l'unificationAujourd'hui, 13:19Des poissons rares d'une valeur de 44 000 dollars disparaissent en un instantDes poissons rares d'une valeur de 44 000 dollars disparaissent en un instantAujourd'hui, 12:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense