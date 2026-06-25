Une caméra de surveillance filme un vol insolite

Un vol insolite survenu dans l'un des magasins du Mexique a été capturé par des caméras de surveillance. La vidéo de l'incident s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des utilisateurs.

Les images montrent un homme profitant de l'inattention du vendeur, absorbé par son téléphone, pour s'introduire discrètement dans le magasin. Pour ne pas être remarqué, il s'est déplacé en rampant au sol, réussissant ainsi à échapper au regard du vendeur.

Selon les informations, l'homme a profité de l'occasion pour commettre le vol et a quitté les lieux. Le vendeur ne s'est rendu compte de l'incident que plus tard.

Cette vidéo a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes exprimant leur étonnement face à la méthode inhabituelle du voleur.