Le défenseur de 18 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov, continue d'impressionner non seulement nous, mais aussi les meilleurs spécialistes et recruteurs étrangers grâce à ses performances éclatantes lors de la Coupe du monde.

Cette fois, notre jeune étoile a attiré l'attention de l'un des acteurs les plus importants du marché des transferts. La célèbre page sur le réseau social X (Twitter) «BlueCo Xtra» a appelé la direction de la corporation «BlueCo», propriétaire des clubs Chelsea (Angleterre) et Strasbourg (France), à porter une attention sérieuse au footballeur ouzbek !

«C'est un grand talent capable d'arrêter des adversaires de niveau élite !»

La page «BlueCo Xtra» a très hautement évalué les capacités de Behruz dans sa déclaration :

«La corporation BlueCo devrait recruter Behruz Karimov (18 ans, défenseur latéral droit, défenseur polyvalent) pour Strasbourg ou Chelsea. Behruz est un grand talent originaire d'Ouzbékistan. Très actif dans les duels défensifs, il remplit parfaitement sa mission d'arrêter des adversaires de niveau élite sur l'aile».

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Karimov est le meilleur dribbleur de l'équipe !

Behruz ne se contente pas de défendre, il fait preuve de véritables qualités de leader sur le terrain. Ses statistiques après les deux premières journées du Mundial sont admirables :

15 fois — ballons récupérés ;

34 fois — duels au sol disputés ;

6 dribbles réussis — meilleur joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan en termes de dribbles !

De plus, le jeune homme de 18 ans a affronté sans crainte des stars du football mondial comme Luis Diaz et Nuno Mendes lors des matchs contre la Colombie et le Portugal. Notamment, lors du match contre la Colombie, son tir « fusée » de loin qui a fait trembler la barre transversale est toujours dans la bouche des supporters. C'était si proche !

Stabilité sur le terrain et force inépuisable

Bien que notre équipe nationale ait subi des défaites lors de ces rencontres, Behruz s'est battu jusqu'au bout. Les entraîneurs lui accordent une confiance totale :

Adversaire Score Temps de jeu Actions Colombie 1:3 90 minutes (Complet) Auteur du super tir ayant touché la barre Portugal 0:5 89 minutes (Remplacé) Lutte incessante contre les stars mondiales

De «Surkhon» à la scène mondiale

Pour information, Behruz Karimov est un produit du Collège républicain des réserves olympiques de Tachkent. Il a évolué dans diverses catégories d'âge de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et, depuis le début de 2025, il défend professionnellement les couleurs de l'équipe «Surkhon» dans notre Super Ligue nationale.

Même si les matchs sont difficiles pour notre équipe nationale, le fait que des jeunes comme Behruz se forgent dans un tel environnement et attirent l'attention des grands clubs européens donne un grand espoir pour l'avenir. Allez Behruz ! Nous t'attendrons bientôt dans l'un des cinq grands championnats !