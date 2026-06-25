Matchs décisifs aujourd'hui dans les groupes D, E et F

La troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se poursuit.

Aujourd'hui et demain, des rencontres cruciales auront lieu dans les groupes D, E et F. Ces matchs détermineront les équipes qualifiées pour les play-offs et le classement final des groupes.

Le programme de la journée débute avec l'affiche entre les équipes nationales de l'Équateur et de l'Allemagne. Le coup d'envoi sera donné le 26 juin à 01h00, heure de Tachkent.

Au même moment, les sélections de Curaçao et de Côte d'Ivoire entreront également sur le terrain. Ces deux rencontres devraient avoir un impact majeur sur la situation finale du groupe E.

À 04h00, les derniers matchs du groupe F se dérouleront. La Tunisie affrontera les Pays-Bas, tandis que le Japon rencontrera la Suède. Le match Japon — Suède suscite un intérêt particulier en raison de la lutte pour une place en phase finale.

À 07h00, deux matchs décisifs du groupe D débuteront. Le Paraguay affrontera l'Australie, tandis que la Turquie se mesurera aux États-Unis.

Matchs du 26 juin :

Équateur — Allemagne — 01:00

Curaçao — Côte d'Ivoire — 01:00

Tunisie — Pays-Bas — 04:00

Japon — Suède — 04:00

Paraguay — Australie — 07:00

Turquie — États-Unis — 07:00

Lors de cette troisième journée, chaque point et chaque but sont déterminants. Certaines équipes se battent pour la première place, tandis que d'autres tentent de maintenir leur qualification ou de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Par conséquent, on s'attend naturellement à des combats acharnés et des matchs intenses aujourd'hui.