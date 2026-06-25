Peut-on détecter la « méchanceté » dans le cerveau ? Un débat judiciaire

Les recherches controversées du scientifique Kent Kiehl, spécialisé dans l'étude du cerveau des prisonniers aux États-Unis, suscitent à nouveau de sérieux débats. Selon lui, les scanners cérébraux et les analyses génétiques pourraient identifier la propension d'une personne à la violence ou des traits de psychopathie.

Kent Kiehl a examiné le cerveau de milliers de prisonniers au fil des ans, et ses recherches ont été utilisées comme preuves devant les tribunaux américains. Dans certains cas, des avocats ont tenté d'utiliser ces données pour prouver que les actions de leurs clients étaient liées à des facteurs biologiques.

Cependant, cette méthode n'a pas toujours produit les résultats escomptés. Notamment, dans l'affaire Amos Joseph Wells III, la défense a souligné que ses gènes et la structure de son cerveau augmentaient sa propension à la violence. Mais le jury n'y a pas vu une circonstance atténuante, mais plutôt la preuve qu'il pourrait rester dangereux, et l'a condamné à la peine de mort.

Certains experts affirment que les recherches de Kiehl ne sont pas suffisamment fondées scientifiquement. Ils soutiennent qu'il est impossible de prédire le comportement humain uniquement via l'imagerie cérébrale ou les gènes. Certains scientifiques notent que cette approche rappelle des théories autrefois rejetées et ayant même servi de base à des discriminations raciales.

Selon les critiques, lier la criminalité à des caractéristiques biologiques pourrait occulter des facteurs importants tels que l'environnement social, l'éducation, la pauvreté et la santé mentale. De plus, de telles preuves risquent parfois de présenter le condamné comme une personne encore plus dangereuse plutôt que de lui accorder une clémence.

Kent Kiehl, quant à lui, affirme que ses recherches sont basées sur la science moderne et ont subi des vérifications rigoureuses. Malgré cela, les controverses entourant ses travaux persistent.

La question fondamentale entre juristes et scientifiques reste ouverte : peut-on prédire les actions futures d'un individu grâce à son cerveau et ses gènes, ou s'agit-il d'une théorie dangereuse et controversée ?