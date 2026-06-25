Coupe du Monde 2026 : qui domine le classement buts + passes ?
La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, qui se déroule sur les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique, touche à sa fin. La compétition entre les meilleurs buteurs et les joueurs les plus productifs a déjà pris la forme d'une véritable bataille.
D'après les résultats des matchs disputés jusqu'à présent, trois stars se partagent le trône du classement « buts + passes » !
Le trio de tête : l'expérimenté Messi, le rapide Vinicius et l'impressionnant Undav
Dans la course pour devenir le joueur le plus utile du Mondial, trois joueurs mènent avec 5 points de productivité chacun :
Lionel Messi (Argentine) : Le capitaine de la sélection prouve une fois de plus que l'âge n'est qu'un chiffre. Leo a réussi à marquer 5 buts en seulement 2 matchs, prenant la tête du classement grâce à des buts purs.
Vinicius Junior (Brésil) : Le leader des « Pentacampeões » a commencé la Coupe du Monde 2026 de manière très active. Il a marqué 4 buts et délivré 1 passe décisive en 3 matchs.
Deniz Undav (Allemagne) : L'attaquant de la Mannschaft peut être considéré comme la véritable révélation du tournoi. Undav a enregistré 3 buts et 2 passes décisives en seulement 2 apparitions. Une efficacité redoutable !
Coupe du Monde 2026 : Classement des joueurs les plus productifs
Plusieurs autres stars talonnent les leaders avec 4 actions décisives à leur actif. Voici la situation actuelle :
Joueur
Équipe nationale
Buts
Passes
Total (Buts+Passes)
Lionel Messi
Argentine
5
0
5
Vinicius Junior
Brésil
4
1
5
Deniz Undav
Allemagne
3
2
5
Kylian Mbappé
France
4
0
4
Erling Haaland
Norvège
4
0
4
Alexander Isak
Suède
1
3
4
Yoan Manzambi
Suisse
3
1
4
Le moment crucial approche : La phase de groupes de la Coupe du Monde touche à sa fin. Les matchs les plus passionnants et la lutte principale pour le « Soulier d'Or » et le titre de meilleur joueur du tournoi se poursuivront lors des phases éliminatoires !
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