PC Stim présenté : un concurrent digne et plus puissant que la console Steam Machine

L'entreprise française LDLC a dévoilé le PC Stim, un ordinateur compact qui promet de bousculer le marché du gaming. Grâce à son nom et son prix, cet appareil est considéré comme un concurrent direct de la console Steam Machine de Valve. Plus important encore, le PC Stim dispose de caractéristiques techniques plus modernes que son rival, promettant ainsi des performances accrues. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le nouvel appareil est logé dans un boîtier compact SilverStone SG13B-Q d'un volume de seulement 11,5 litres. Malgré sa petite taille, son intérieur est équipé de composants puissants. Le système PC Stim est basé sur une carte mère B650, équipée d'un processeur AMD Ryzen 5 8400F et d'une carte graphique AMD Radeon RX 9060 XT.

Avantage technique et architecture

Selon ixbt.com, le processeur Ryzen 5 8400F intégré au PC Stim dispose de 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence d'horloge maximale atteignant 4,7 GHz. Sur le papier, ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux de la Steam Machine, car l'appareil de Valve utilise une combinaison de deux cœurs Zen 4 et quatre cœurs Zen 4c, alors que le PC Stim possède six cœurs Zen 4 complets. Toutefois, il convient de noter que le modèle 8400F ne peut rivaliser avec le Ryzen 7 7600X, car sa mémoire cache L3 est deux fois moindre.

Concernant les capacités graphiques, LDLC a également opté pour une solution de pointe. L'appareil est équipé d'une carte graphique RX 9060 XT de 8 GB. Le point crucial est que ce processeur graphique est basé sur la toute dernière architecture RDNA 4 d'AMD. En comparaison, la Steam Machine utilise l'architecture plus ancienne RDNA 3. Cela signifie que le PC Stim aura l'avantage en termes de taux de rafraîchissement et d'effets visuels dans les jeux.

Les autres caractéristiques de l'appareil sont les suivantes :

Mémoire vive : 16 GB (2 modules DDR5 de 8 GB) ;

Stockage interne : SSD M.2 NVMe de 500 GB ;

Alimentation : bloc de 350 W certifié 80 PLUS Bronze ;

Boîtier : SilverStone SG13B-Q (11,5 litres).

Côté prix, LDLC a suivi la stratégie de son concurrent. La version du PC Stim sans système d'exploitation est fixée à 1000 euros, tandis que la version avec Windows est évaluée à 1040 euros. C'est exactement le même prix que la console Steam Machine dans la zone euro. Ainsi, l'acheteur a la possibilité de choisir un appareil beaucoup plus puissant et doté de technologies de nouvelle génération pour le même budget.

Pour les gamers et passionnés de technologie, cet appareil pourrait être l'option idéale pour ceux qui recherchent l'alliance de la compacité et de la puissance. Étant donné la demande croissante pour les PC de jeu compacts sur le marché, des solutions comme le PC Stim encouragent l'abandon des boîtiers traditionnels encombrants. Cependant, la disponibilité officielle du produit dans notre région et l'impact des coûts logistiques sur le prix final restent encore inconnus.