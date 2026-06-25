Une femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vie

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Une femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vie

Mahrang Baloch, militante et médecin renommée qui a soulevé la question des disparitions forcées dans la province du Balouchistan, au sud-ouest du Pakistan, fait face à l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Cette femme qui a exigé pendant des années des réponses sur le sort des disparus a elle-même été condamnée à la prison à vie.

Le tribunal anti-terroriste du Pakistan a déclaré Mahrang Baloch et un autre militant, Sibghatullah Shah, coupables de terrorisme, d'activités contre l'État et de la mort d'un militaire lors d'une manifestation à Gwadar en 2024. Le tribunal les a condamnés à la prison à perpétuité. Les accusés ont rejeté toutes les accusations et ont déclaré qu'ils feraient appel de la décision.

Pour Mahrang Baloch, 33 ans, la question des disparus n'est pas un simple problème politique. Son père, Abdul Ghaffor Langove, a disparu en 2009 et son corps n'a été retrouvé que près de trois ans plus tard. La militante souligne que la mort de son père a marqué toute sa vie et l'a poussée à lutter pour les droits de l'homme.

Une femme tenant une affiche représentant le docteur Mahrang Baloch

Au cours des années suivantes, elle s'est efforcée d'attirer l'attention sur le sort de milliers de personnes disparues au Balouchistan. Selon des défenseurs des droits de l'homme, des milliers de Balouches ethniques ont disparu sans laisser de trace au cours des vingt dernières années. Le gouvernement rejette ces allégations, affirmant que certaines personnes ont rejoint des groupes armés ou ont quitté le pays.

Mahrang Baloch est devenue l'un des leaders les plus éminents de ce mouvement au cours de la dernière décennie. Elle a organisé des marches avec des centaines de femmes, a dirigé des manifestations et a acquis une reconnaissance internationale. Elle a même été nommée pour le prix Nobel de la paix et a figuré dans la liste des « 100 femmes » de la BBC.

La famille de la militante affirme que le procès n'a pas été équitable. Selon sa sœur, Nadia Baloch, la défense n'a pas eu suffisamment d'opportunités et le procès n'a pas été mené de manière transparente.

Gros plan d'une femme portant un voile noir en train de parler

Le gouvernement soutient que cette affaire est de nature criminelle et non politique. Cependant, les partisans de Mahrang Baloch considèrent cette décision comme une nouvelle étape visant à étouffer les voix dissidentes au Balouchistan.

Dans l'une de ses interviews avant son arrestation, Mahrang Baloch avait déclaré savoir qu'elle pouvait être emprisonnée, mais que cela ne l'effrayait pas. Ses proches soulignent que la militante n'a toujours pas renoncé à ses convictions et que la lutte continue.

Mahrang BalochPakistanBaloutchistanGwadarBBC
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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