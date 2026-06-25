Des poissons rares d'une valeur de 44 000 dollars disparaissent en un instant

Un incident inhabituel s'est produit dans la ville de Wuxi, en Chine. Suite à l'éclatement d'un aquarium contenant des poissons rares et précieux, des spécimens d'une valeur d'environ 44 000 dollars ont péri.

Selon les informations, l'eau de l'aquarium s'est écoulée rapidement, rendant impossible le sauvetage de la majorité des poissons. Seuls quelques-uns ont survécu.

Le propriétaire de l'aquarium, ayant subi d'importantes pertes, a réagi de manière insolite. Il a emporté une partie des poissons morts dans un restaurant pour organiser un dîner avec ses amis. Il a ainsi déclaré avoir tenté de « transformer » au moins une partie de sa perte en profit.

Selon le propriétaire, il prévoit de reconstituer sa collection de poissons rares à l'avenir. Cet événement a suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux, laissant de nombreux utilisateurs stupéfaits.