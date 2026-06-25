Une nouvelle initiative qui pourrait avoir une importance majeure pour les travailleurs migrants a été mise en débat en Russie. Un projet de loi a été soumis à la Douma d'État prévoyant l'application d'une commission de 3 % sur chaque transfert bancaire international effectué par les migrants.

Les auteurs de l'initiative soulignent qu'une part considérable des transferts transfrontaliers envoyés depuis la Russie vers d'autres pays provient précisément des travailleurs migrants. C'est pourquoi la question de l'introduction d'une commission supplémentaire dans ce domaine est soulevée.

Les experts notent que si un tel changement est mis en œuvre, cela pourrait affecter les fonds envoyés dans leur pays d'origine par des millions de citoyens étrangers travaillant en Russie.

Selon les données officielles, le volume des transferts de fonds reçus par l'Ouzbékistan depuis l'étranger a atteint 15 milliards de dollars au cours de l'année 2025. Cela montre que les transferts de fonds jouent un rôle crucial dans l'économie du pays et dans les revenus de nombreuses familles.

Pour l'instant, cette initiative n'est qu'un projet de loi. Elle n'a pas encore été officiellement adoptée et n'est pas entrée en vigueur. Le sort du projet de loi sera déterminé après les débats et les processus de vote à la Douma d'État.