Le club londonien d'Arsenal a finalisé le transfert du défenseur Piero Hincapié, qui a joué un rôle crucial dans la victoire de l'équipe en Premier League la saison dernière. Le joueur équatorien était arrivé en prêt du Bayer Leverkusen, mais ses performances solides ont poussé la direction à activer l'option d'achat. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, l'entraîneur Mikel Arteta a signé un contrat de cinq ans, courant jusqu'à l'été 2031, avec le joueur de 24 ans devenu un pilier de la défense. Le montant du transfert s'élève à 34,5 millions de livres sterling, assorti de divers bonus.

Un héros majeur de la saison du titre

Piero Hincapié a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-26, se distinguant par sa polyvalence et son sang-froid. Grâce à ses interventions, Arsenal est devenu l'équipe ayant concédé le moins de buts en Premier League sur les trois dernières saisons. Le joueur s'est montré actif non seulement en défense, mais aussi en attaque, marquant un but crucial lors du match contre Wolverhampton en février.

Les débuts du défenseur équatorien à Londres ont eu lieu lors du match contre l'Atlético en Ligue des champions (2-0). Depuis, il est devenu un élément indispensable de l'équipe. Les supporters ont également salué son travail, le nommant « meilleur joueur d'Arsenal » en février et avril.

Le chemin du succès de Leverkusen à Londres

Avant d'arriver en Europe, Hincapié a joué pour le club argentin de Talleres, mais c'est au Bayer Leverkusen qu'il a véritablement brillé. Sous la direction de Xabi Alonso, il est devenu champion d'invaincu de la Bundesliga allemande, participant à un total de 166 matchs. Cet esprit de victoire en Allemagne l'a aidé à s'adapter rapidement au football anglais.

La direction d'Arsenal considère ce transfert comme faisant partie de la stratégie à long terme du club. Mikel Arteta ambitionne de transformer l'équipe non seulement en champion actuel, mais en une « dynastie » capable de gagner durablement. Des joueurs jeunes et expérimentés comme Hincapié sont au cœur de ce projet.

Toutes les formalités liées au transfert sont désormais terminées et le joueur continuera sa préparation pour la nouvelle saison avec le statut de champion. Son transfert devrait garantir la solidité de la ligne défensive d'Arsenal pour les prochaines années.