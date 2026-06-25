Cole Palmer réagit à son absence pour la Coupe du Monde 2026

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Cole Palmer réagit à son absence pour la Coupe du Monde 2026

Le meneur de jeu vedette de Chelsea, Cole Palmer, a réagi au fait qu'il a été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du Monde 2026 par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Après une saison difficile marquée par des blessures, le joueur de 24 ans a été étonnamment omis de la liste pour le mondial. Cette décision a suscité des débats passionnés parmi les supporters anglais. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, alors que Thomas Tuchel entame une nouvelle ère avec l'équipe nationale, il a décidé de privilégier la forme physique actuelle des joueurs plutôt que leurs services passés. Palmer a traversé des moments difficiles à Stamford Bridge la saison dernière. En particulier, une blessure chronique à la hanche a considérablement affecté son jeu, le limitant à seulement 11 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le calme de Palmer et ses nouveaux projets

Actuellement en vacances à Ibiza, le joueur a souligné qu'il n'était pas déprimé par sa non-convocation. « Ce n'était pas la meilleure saison de ma carrière, mais c'est ainsi. Je ne vais pas pleurer pour une décision irréversible. Je souhaite bonne chance aux gars pour le tournoi », a déclaré Palmer lors de son interview. Selon lui, il suivra la compétition comme un simple supporter.

Pour la première fois en quatre ans, Cole Palmer passe ses vacances d'été à se reposer pleinement. Le joueur utilise ce temps non seulement pour récupérer physiquement, mais aussi mentalement. Le temps passé avec sa famille et ses amis proches l'aide à s'éloigner des pressions du football professionnel. Il a même mentionné se rendre fréquemment à Manchester pour regarder les matchs de son père dans une ligue amateur.

Fait intéressant, Palmer a lancé son propre projet commercial pendant son temps libre. En référence à sa célèbre célébration du « frisson » (shivering), il a commencé à produire des produits glacés purifiés sous la marque « Cole'd » Ice. Selon le joueur, de tels projets l'aident à se distraire du football et à établir un lien unique avec les fans.

Cette décision audacieuse de Thomas Tuchel montre que la discipline et la condition physique sont désormais prioritaires au sein de l'équipe d'Angleterre. L'absence d'un joueur aussi talentueux que Palmer démontre l'intensité de la concurrence interne. Désormais, le joueur concentrera tous ses efforts sur la préparation de la nouvelle saison, avec l'objectif de retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de Chelsea.

ChelseaAngleterreCole PalmerThomas TuchelCoupe du Monde 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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