La startup Netris lève 15 millions de dollars pour accélérer le déploiement des centres de données AI

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La startup Netris lève 15 millions de dollars pour accélérer le déploiement des centres de données AI

Avec le développement des technologies d'intelligence artificielle (AI), la demande de centres de données augmente considérablement à travers le monde. Cependant, l'achat de GPU (processeurs graphiques) et d'équipements réseau n'est que la moitié du travail — leur configuration et leur mise en service peuvent prendre des mois. La startup Netris, spécialisée dans l'automatisation des réseaux, s'est attaquée à ce problème et a levé 15 millions de dollars auprès du fonds de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z). C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, le logiciel développé par Netris fonctionne sur les commutateurs réseau et permet aux nouveaux fournisseurs de cloud (neoclouds) de configurer leur infrastructure plusieurs fois plus rapidement. Cette plateforme automatise non seulement le processus de configuration, mais permet également le multi-tenancy en isolant les serveurs au niveau matériel.

Accélération matérielle pour les clusters AI

Auparavant, les centres de données étaient principalement contrôlés par des géants comme Microsoft, AWS, Google ou Oracle. Ces entreprises ont construit leur propre automatisation réseau grâce à des milliers d'ingénieurs. Les petits fournisseurs de cloud ne disposent pas de telles ressources. Selon Alex Saroyan, PDG de Netris, les réseaux logiciels traditionnels (SDN) ne suffisent pas pour les clusters AI, car le flux de données y est extrêmement élevé.

"Un simple logiciel pour l'AI ne suffit pas, car le volume de trafic est trop élevé et tout doit être accéléré au niveau matériel. Nous avons créé un système avec accélération matérielle qui résout précisément ce problème", déclare Saroyan. Il est à noter que la startup n'utilise pas l'AI dans son propre système. Le dirigeant souligne que la précision et la reproductibilité sont plus importantes que la "créativité" lors de la modification des paramètres réseau.

Position sur le marché et partenariats

La plateforme Netris est actuellement utilisée dans plus de 35 grands clusters GPU à travers le monde, notamment par des entreprises comme Lightning AI, Foxconn, Hewlett Packard Enterprise et Tensorwave. Au total, près d'un million de processeurs graphiques sont sous la gestion de la plateforme. La technologie de la startup a également impressionné les experts de NVIDIA, et le géant des puces a commencé à recommander les services de Netris à ses clients.

Sur le marché ouzbek, l'accent est également mis sur la construction de centres de données et le développement de l'infrastructure numérique ces dernières années. Des solutions comme Netris pourraient servir de modèle aux fournisseurs locaux pour déployer des capacités de calcul AI plus rapidement et plus efficacement. Les principaux avantages de la plateforme sont les suivants :

  • Configuration et gestion automatisées des équipements réseau ;
  • Compatibilité totale avec les serveurs NVIDIA et AMD ;
  • Isolation des ressources au niveau matériel ;
  • Réduction du temps de déploiement de l'infrastructure de plusieurs mois à quelques jours.
L'investissement de 15 millions de dollars permettra à Netris d'améliorer son produit et d'étendre sa part de marché mondiale. À une époque où chaque heure de ressources GPU coûte cher, les technologies réduisant le temps d'inactivité des équipements restent très attractives pour les investisseurs.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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