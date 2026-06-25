Un vieux Intel à la place d'un AMD Ryzen 7 9800X3D : nouvelle arnaque sur le marché des processeurs

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Un vieux Intel à la place d'un AMD Ryzen 7 9800X3D : nouvelle arnaque sur le marché des processeurs

Un incident inattendu s'est produit concernant le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D, qui suscite un grand intérêt parmi les gamers et les passionnés de technologie du monde entier. L'un des utilisateurs, après avoir acheté cette puce de dernière génération, a découvert qu'il s'agissait d'un modèle totalement différent et beaucoup plus ancien. Cette situation a remis à l'ordre du jour la question de la sécurité et du contrôle de la qualité des produits sur les grandes plateformes de vente en ligne. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Il s'avère que l'acheteur avait commandé le nouveau processeur phare d'AMD, mais à l'ouverture du colis, il a trouvé une puce Intel Core i9-10900K sortie en 2020. Le plus surprenant est que la boîte du produit était scellée comme à la sortie d'usine et ne suscitait aucun soupçon à l'extérieur. Selon la publication ixbt.com, cet incident pourrait faire partie d'un schéma d'arnaque complexe sur le marché des processeurs.

Comment l'arnaque a-t-elle été réalisée ?

Selon les experts, il s'agirait d'une méthode de « retour frauduleux » (fraudulent return). Un acheteur malhonnête achète un produit coûteux, remplace ensuite le composant original par un modèle moins cher ou plus ancien, et rescelle l'emballage avec soin. Le produit est ensuite retourné au magasin, et le vendeur, faisant confiance à l'intégrité de la boîte, le remet en vente.

Pour la victime, il ne s'agit pas seulement d'une perte matérielle, mais aussi d'un problème technique. En effet, les motherboards destinées au Ryzen 7 9800X3D sont basées sur la plateforme AMD, et il est absolument impossible d'y installer un processeur Intel. Cela a complètement ruiné le plan de montage du PC de l'utilisateur.

Pour l'instant, la plateforme Amazon n'a pas fait de déclaration officielle sur cet incident. Cependant, ce n'est pas la première fois que de tels cas sont observés sur les grands marketplaces. Auparavant, des substitutions similaires ont été signalées avec des cartes graphiques de la série NVIDIA RTX et d'autres composants haute performance.

Conseils pour les acheteurs

Il est recommandé aux passionnés de technologie, qu'ils commandent sur des plateformes internationales ou dans des boutiques en ligne locales, d'être vigilants lors de l'achat de composants coûteux. Les spécialistes conseillent les mesures suivantes :

  • Ouvrir et inspecter le produit en présence du coursier ou au point de livraison ;
  • Filmer le processus d'ouverture de l'emballage (cela servira de preuve ultérieurement) ;
  • Étudier attentivement la notation du vendeur et les avis laissés par les précédents acheteurs ;
  • Se méfier des prix anormalement bas.
Cet incident montre la nécessité pour les géants technologiques et les places de marché d'améliorer davantage le système de retour des produits. Sinon, même les marques les plus fiables pourraient devenir victimes d'escrocs et perdre la confiance des consommateurs.

AMDIntelRyzen 7 9800X3DTechnologieArnaque
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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