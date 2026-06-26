Un homme arrêté en Hongrie pour avoir cuisiné des organes humains

Un crime horrible a été révélé en Hongrie. Un homme de 30 ans a été arrêté pour avoir collecté illégalement des organes humains et les avoir utilisés pour préparer des repas.

Selon les données de l'enquête, il travaillait comme agent d'entretien dans l'un des hôpitaux de Budapest et y dérobait des organes, ainsi que dans des cimetières abandonnés. La maison de l'homme a été perquisitionnée après un signalement aux autorités.

Lors de la perquisition, des crânes humains, des mains, des parties inférieures de jambes et d'autres organes humains ont été retrouvés dans le logement. Selon l'enquête préliminaire, le suspect aurait pu cuisiner et consommer certains de ces organes.

Une enquête approfondie est actuellement en cours sur ce cas terrifiant. Des experts travaillent à déterminer l'origine des organes retrouvés et à combien de défunts ils appartiennent. Une affaire pénale a été ouverte contre le suspect pour plusieurs chefs d'accusation graves.