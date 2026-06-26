Fusillade dans un hôpital aux États-Unis : le suspect arrêté dans une autre ville

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Fusillade dans un hôpital aux États-Unis : le suspect arrêté dans une autre ville

Une attaque armée a eu lieu dans l'un des hôpitaux de la ville de Wilmington, dans l'État du Delaware, aux États-Unis. L'incident a fait un mort et une autre personne a été blessée à divers degrés.

Selon les premières informations, les forces de l'ordre ont lancé une vaste opération de recherche après l'événement. En conséquence, un suspect de 23 ans a été arrêté à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie.

Actuellement, les autorités poursuivent les investigations pour déterminer les causes et les autres détails de l'incident. Les responsables ont indiqué que des informations supplémentaires seraient publiées ultérieurement.

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