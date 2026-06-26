Paulo Barboza : « L'Ouzbékistan n'a pas retrouvé son niveau du match précédent »

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Paulo Barboza : « L'Ouzbékistan n'a pas retrouvé son niveau du match précédent »

L'agent de football portugais Paulo Barboza s'est exprimé sur la rencontre entre les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026.

Analysant le match qui s'est soldé par une victoire 5-0 du Portugal, Barboza a souligné que l'Ouzbékistan a évolué à un niveau bien inférieur à celui de son match contre la Colombie.

« L'Ouzbékistan a très mal joué par rapport à son match contre la Colombie. Cela m'a surpris car c'est une bonne équipe. Durant les 20 premières minutes contre le Portugal, l'Ouzbékistan n'a pas réussi à attaquer du tout », a-t-il déclaré.

Selon l'expert, bien que l'Ouzbékistan ait légèrement amélioré son jeu par la suite, l'équipe n'a pas réussi à reproduire ses performances précédentes dans le tournoi.

« Plus tard, ils ont commencé à mieux jouer. Mais ils n'ont tout de même pas approché le niveau montré jusqu'ici lors de la Coupe du Monde. C'est pour cette raison qu'ils ont perdu 0-5 », a ajouté Barboza.

L'agent portugais a également évalué la performance de sa sélection nationale. Selon lui, le Portugal a été bien plus solide que lors du match contre la RD Congo.

« Le Portugal a produit un jeu bien plus fort que lors du match contre le Congo. L'équipe a été particulièrement impressionnante en première période », a-t-il affirmé.

Néanmoins, Barboza a souligné que le Portugal doit encore améliorer son jeu, car un match important et difficile contre la Colombie l'attend.

« Notre équipe doit impérativement hausser son niveau de jeu. Il y a un match crucial contre la Colombie. Nous devons être plus solides, surtout en défense, car il reste également quelques problèmes en attaque », a conclu Paulo Barboza.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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