Le Brésil dépose une plainte officielle auprès de la FIFA concernant l'arbitrage de la Coupe du Monde 2026

Malgré une large victoire 3-0 contre l'Écosse lors de la 3ème journée du groupe S de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Brésil est totalement insatisfaite de la situation ! La Confédération Brésilienne de Football (CBF) a vivement critiqué l'arbitrage de cette rencontre et a envoyé une lettre de plainte officielle à la FIFA.

Alors, qu'est-ce qui a provoqué une telle colère chez les « Samba » ?

L'incident de la 22ème minute : le but annulé de Vinícius

L'épisode le plus controversé et spectaculaire s'est produit en première période, précisément à la 22ème minute :

La situation : Le milieu de terrain brésilien Vinícius a habilement récupéré le ballon face au défenseur adverse Jack Hendry près de la surface de réparation.

L'action : Le joueur vedette, désormais en possession du ballon, s'est retrouvé face-à-face avec le gardien et a frappé avec précision.

L'intervention de la VAR : Alors que le but était célébré, les assistants vidéo (VAR) ont recommandé à l'arbitre central de revoir l'action.

La décision finale : L'arbitre central mexicain César Arturo Ramos s'est rendu devant le moniteur, a revu la séquence et a conclu que Vinícius avait commis une faute lors de la récupération du ballon, annulant ainsi un but limpide.

Lettre du président à Infantino : « Ne voyons plus cet arbitre ! »

Le président de la Confédération Brésilienne de Football, Samir Xaud, n'a pas pu rester silencieux après cette décision. Il a envoyé personnellement un document de plainte officielle adressé directement au président de la FIFA, Gianni Infantino.

La partie brésilienne a avancé deux exigences et objections fermes dans sa demande :

La VAR uniquement pour les erreurs manifestes : Le document souligne que le système VAR ne doit être utilisé que pour corriger des erreurs manifestes et indiscutables commises par l'arbitre sur le terrain. Intervenir dans des situations de lutte ordinaire et controversées est contraire aux règles du système. Un « bannissement » de l'arbitre : Samir Xaud a fermement demandé à la direction de la FIFA que l'arbitre mexicain César Arturo Ramos ne soit plus jamais nommé pour un match impliquant l'équipe nationale du Brésil.

Bien que le Brésil ait remporté les 3 points et démontré sa force sur le terrain, ils refusent que les critères de justice soient bafoués. Le temps nous dira comment la FIFA répondra à cette plainte sérieuse.