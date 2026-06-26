Une valise a conduit trois Ouzbeks à la mort

Des informations ont été révélées selon lesquelles la peine de mort a été prononcée contre trois citoyens ouzbeks arrêtés pour trafic de drogues en Malaisie il y a quelques années. C'est ce qu'a rapporté Oktam Suvonov, ancien agent du Service de sécurité d'État.

Selon lui, l'incident s'est produit à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Deux femmes et une connaissance ont été arrêtées lors d'un contrôle en possession d'une quantité importante de drogue synthétique, la méthamphétamine.

Il s'avère que l'histoire a commencé lorsque la fille de l'une des femmes, mariée à un étranger, a proposé à sa mère un voyage gratuit en Malaisie. La femme a alors invité sa voisine et une autre connaissance à l'accompagner.

Avant le vol, des valises vides leur ont été remises par une personne inconnue. À leur arrivée à destination, personne ne les attendait. Cette situation a éveillé les soupçons des agents de sécurité de l'aéroport.

L'inspection a révélé que chaque valise contenait quatre kilogrammes de méthamphétamine. Ainsi, ces citoyens, recrutés comme mules sans le savoir, ont été condamnés à la peine maximale conformément à la législation malaisienne.

Oktam Suvonov a déclaré s'être rendu plus tard en Malaisie pour rencontrer les condamnées. Lors de l'entretien, l'une des femmes lui a dit : « Vous êtes peut-être le dernier compatriote que je verrai de ma vie ». Il a souligné que ces mots sont restés gravés dans sa mémoire.