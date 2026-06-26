La nouvelle génération de locomotives électriques 2ES11 Orlets a passé avec succès les tests en Russie

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La nouvelle génération de locomotives électriques 2ES11 Orlets a passé avec succès les tests en Russie

Un nouveau projet visant à améliorer radicalement l'efficacité du transport de marchandises dans le système des Chemins de fer russes (RJD) a atteint son étape décisive. Une commission spéciale à l'usine Uralskiye lokomotivi a approuvé les résultats des tests de réception de la nouvelle locomotive électrique de ligne de série 2ES11 Orlets. L'équipement a reçu l'autorisation de production en série, après confirmation de sa conformité à toutes les exigences techniques établies. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données officielles de RJD, les tests à grande échelle menés depuis l'automne dernier se sont achevés avec succès. En conséquence, la décision a été prise de produire un premier lot d'installation de 50 machines à l'usine. Cette étape s'inscrit dans la stratégie de modernisation de l'infrastructure ferroviaire russe et d'extension du mouvement des trains lourds.

Les processus de test ont été menés sur l'anneau expérimental du VNIIJT ainsi que sur la ligne Vyazma – Smolensk. Sur ces distances, la locomotive a parcouru plus de 5 000 kilomètres, prouvant en pratique sa durabilité et ses capacités techniques. Les experts ont porté une attention particulière non seulement à la vitesse, mais aussi aux indicateurs de capacité de charge du nouveau modèle.

Capacité de charge et avantages techniques

La principale caractéristique du modèle 2ES11 Orlets est l'augmentation de sa capacité de charge de 42 % par rapport aux locomotives de la génération précédente. Cet indicateur devrait marquer un tournant majeur dans la logistique ferroviaire. En configuration à deux sections, la locomotive peut facilement déplacer des convois allant jusqu'à 7 100 tonnes, et jusqu'à 9 000 tonnes en configuration à trois sections.

Le système intelligent du nouvel équipement est également remarquable. Le système de gestion de la traction s'adapte automatiquement aux conditions d'exploitation. Cela contribue à accroître l'efficacité énergétique et à économiser les ressources. De telles solutions technologiques facilitent considérablement la gestion des trains dans les zones au relief complexe.

La locomotive Orlets est destinée à remplacer les locomotives de la série 2ES7, qui deviennent obsolètes sur les plans moral et technique. Le nouveau modèle se distingue non seulement par sa puissance, mais aussi par la réduction des coûts de maintenance. De telles innovations pourraient également intéresser la région d'Asie centrale, notamment les chemins de fer d'Ouzbékistan, car le volume du transport de marchandises dans les corridors de transport régionaux augmente d'année en année.

Selon la publication Ixbt.com, ce projet est une étape importante pour l'industrie mechanical russe dans le cadre de la substitution des importations et du renforcement de sa propre base technologique. Dans les années à venir, l'Orlets devrait devenir la principale force de travail sur les lignes principales.

RJDLocomotiveTechnologieTransportOrlets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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