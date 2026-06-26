De l'Octogone à la Maison Blanche ! Une légende de l'UFC se présente à la présidence des États-Unis

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De l'Octogone à la Maison Blanche ! Une légende de l'UFC se présente à la présidence des États-Unis

Une nouvelle inattendue et véritable « bombe » dans le monde du MMA ! Chael Sonnen, ancien combattant de l'UFC connu non seulement pour ses combats dans l'octogone mais aussi pour sa langue acérée, revient en politique. Il prévoit de participer aux élections présidentielles américaines de 2028.

« Mon prochain lieu de travail sera la Maison Blanche... »

Sonnen a annoncé ce projet sensationnel à ses fans via sa page officielle sur le réseau social X (anciennement Twitter) :

« Je suis à l'étape initiale de la formation de mon administration pour participer aux élections présidentielles de 2028. Si tout se passe bien, mon prochain lieu de travail sera la Maison Blanche... » — écrit l'ancien combattant.

Le plus grand « trash-talker » de l'histoire du MMA

À 49 ans, Chael Sonnen est non seulement un athlète puissant, mais aussi l'un des trash-talkers les plus grands et les plus charismatiques de l'histoire des arts martiaux mixtes (MMA). Après sa carrière sportive, il s'est imposé comme un analyste célèbre et reconnu. Désormais, il souhaite utiliser son talent unique pour la rhétorique et le débat lors des débats de la Maison Blanche.

Anciens « péchés » politiques et vaste expérience

En réalité, le terrain politique n'est pas totalement étranger à Sonnen. Il a déjà tenté sérieusement d'intégrer les systèmes de pouvoir :

  • Le succès de 2010 : Chael a participé aux élections de la Chambre des représentants de l'État de l'Oregon et a effectivement remporté la victoire.

  • L'obstacle juridique : Cependant, en raison de problèmes juridiques liés au blanchiment d'argent et de litiges judiciaires survenus à l'époque, il a été contraint d'abandonner la course politique à mi-chemin.

  • Ambition au poste de gouverneur : De plus, Sonnen a ouvertement déclaré il y a quelque temps son intention de se présenter au poste de gouverneur de l'État de l'Oregon.

Si Sonnen parvient à former son équipe et à lancer sa campagne, les débats présidentiels américains de 2028 deviendront sans aucun doute un véritable spectacle. Il sera passionnant de suivre la marche du roi de l'octogone vers le sommet de l'Olympe de Washington !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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