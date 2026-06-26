SpaceX teste pour la première fois les moteurs Raptor 3 du Starship S40

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a franchi une étape cruciale dans sa conquête de l'espace. L'entreprise a publié des photos et des vidéos des premiers tests de mise à feu du vaisseau spatial Starship S40. Ces essais servent à démontrer en pratique les capacités des moteurs Raptor 3 de nouvelle génération. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, les spécialistes ont également révélé les numéros de série des moteurs installés sur le vaisseau lors des tests. Les moteurs situés dans la partie centrale portent les marquages R142, R150 et R158, tandis que les moteurs à vide sont enregistrés sous les numéros R146 et R136. Le numéro de série du sixième moteur reste pour l'instant secret.

L'aspect le plus notable de ce processus de test est que, bien qu'un seul moteur ait été démarré, il a fonctionné bien plus longtemps que prévu — près de 15 secondes. C'est une durée nettement supérieure aux tests statiques courts habituels, fournissant aux ingénieurs plus de données pour analyser la stabilité du système.

Prochaines étapes et plans de vol

Les spécialistes de SpaceX prévoient, pour la prochaine étape, de mettre à feu simultanément les six moteurs du Starship S40 en mode statique. Cela permettra de vérifier si le vaisseau est prêt à fonctionner à pleine puissance avant le vol. Les moteurs Raptor 3 ont une structure beaucoup plus simple que les versions précédentes et présentent une efficacité accrue.

Le 13e vol d'essai du projet Starship est prévu vers la mi-juillet. Ce sera le deuxième vol pour la modification Starship V3 équipée de moteurs Raptor 3. Selon le plan, ce vol aura toujours un caractère suborbital, et le vaisseau n'atteindra pas complètement l'orbite terrestre.

Les plans à long terme de l'entreprise sont encore plus ambitieux. À partir d'août, les vols du Starship devraient avoir lieu une fois par mois. Pour le 14e vol, SpaceX ambitionne de mener le vaisseau à un niveau orbital complet. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le domaine des technologies spatiales.

Pour les passionnés d'espace et de technologie, de telles nouvelles sont d'une importance particulière. À l'échelle mondiale, le développement de systèmes de fusées réutilisables contribuera à réduire les coûts des communications par satellite et des services Internet, notamment via l'expansion de projets comme Starlink.