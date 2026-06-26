Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officiellement confirmé un plan d'opération spéciale majeure de 40 jours menée par le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) afin d'intensifier considérablement la pression sur la Russie et de l'inciter à mettre fin à la guerre. un plan d'opération spéciale majeure de 40 jours officiellement confirmé. Le chef d'État l'a annoncé sur sa page Telegram.

Ce plan devrait modifier complètement la situation à l'arrière du front et le rythme de la guerre.

« Sanctions à moyen et long terme » : qu'est-ce que cela signifie réellement ?

Selon Zelensky, le chargé intérimaire de la direction du SBU, Yevhen Khmara, lui a présenté un rapport confidentiel sur les opérations spéciales en cours, les activités du célèbre centre « Alfa » du Service de sécurité, ainsi que sur les nouvelles mesures contre la Russie.

Derrière l'expression « sanctions à moyen et long terme » utilisée par les cercles officiels ukrainiens se cachent des actions militaires très sérieuses :

Il s'agit de frappes puissantes et précises par drones contre des installations militaires et énergétiques à l'intérieur de la Russie, loin des frontières ukrainiennes, ainsi que dans la Crimée annexée.

Le président a souligné que divers drones ont donné des résultats extrêmement élevés dans la protection de la ligne de front ces derniers mois, et que l'unité spéciale « Alfa » est la force causant les dommages les plus importants aux effectifs et au matériel de l'armée russe.

Objectif : forcer le Kremlin à s'asseoir à la table des négociations

Il y a quelques jours (le 24 juin), Zelensky avait fermement affirmé que si l'Ukraine disposait des moyens et des armes nécessaires discutés avec les pays du G7, elle pourrait forcer la Russie à choisir la voie de la paix. Le plan intensif de 40 jours actuel vise précisément cet objectif : pousser la Russie vers des négociations de paix.

Nuit de feu à l'arrière du front : la Crimée et Krasnodar dans le viseur

Cette stratégie a déjà commencé à montrer son efficacité. Ces derniers jours, les attaques de drones contre les infrastructures de la péninsule de Crimée et des régions russes se sont intensifiées. Notamment, dans la nuit du 25 juin, les installations majeures suivantes ont été ciblées :

Le dépôt de pétrole « Poltavskaya » (région de Krasnodar) : Des drones ukrainiens ont frappé ce dépôt stratégique, provoquant un violent incendie. Pour rappel, cette base est la source principale d'approvisionnement en carburant pour la région de Krasnodar et la République d'Adyguée.

Les centrales thermiques de Balaklava et Tavriya (Crimée) : Selon des canaux Telegram populaires, les plus grandes centrales thermiques de la péninsule ont été touchées par des attaques de drones.

L'aérodrome militaire de « Kacha » (Crimée) : De fortes explosions ont été signalées à proximité de l'aérodrome.

Coupures d'électricité : En raison des attaques de drones, d'importantes coupures d'électricité temporaires ont été observées autour des villes de Simferopol, Yalta et Evpatoria.

Pour l'instant, la partie russe n'a fait aucune déclaration officielle concernant ce nouveau plan de 40 jours du SBU ou les conséquences des attaques nocturnes. La situation s'intensifie de jour en jour.