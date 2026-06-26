Guy Stéphan : « Comment peut-on critiquer Mbappé ? »

Guy Stéphan, adjoint du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, a défendu Kylian Mbappé face aux critiques acerbes.

Le technicien français a décrit l'attaquant non seulement comme un joueur de haut niveau, mais aussi comme une personne remarquable. Il n'a pas caché son incompréhension face aux commentaires négatifs sur le joueur.

« C'est un joueur exceptionnel et une personne formidable. Il y a une chose que je ne comprends pas : comment quelqu'un peut-il le critiquer ? », a déclaré Guy Stéphan.

Le spécialiste a souligné qu'il suit de près Mbappé depuis 2017 et que celui-ci continue de l'impressionner par ses performances.

« Je le suis depuis 2017. Kylian ne cesse jamais de m'étonner. Certains entraîneurs disent avec fierté avoir coaché Pelé. Moi, je peux dire que j'ai coaché Mbappé », a-t-il ajouté.

Selon Guy Stéphan, Mbappé se distingue sur le terrain non seulement par ses buts, mais aussi par sa volonté de renforcer le jeu collectif.

« Kylian est exigeant sur chaque petit détail qui permet d'améliorer le jeu d'équipe. C'est un leader exceptionnel et un capitaine qui mérite le respect », a rapporté le journal Le Parisien.

Ainsi, le membre du staff technique de l'équipe de France a estimé que les critiques envers Mbappé étaient injustes, tout en valorisant son rôle de leader au sein du groupe.