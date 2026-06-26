La lutte pour les climatiseurs s'intensifie en France après la canicule (vidéo)

En France, après que les températures ont dépassé les 40 degrés, battant des records dans plusieurs régions, la question de l'utilisation des climatiseurs a suscité des débats passionnés dans le pays.

Selon les données, seulement 25 % des foyers français sont équipés de climatiseurs. Face à la forte canicule, la demande d'appareils de refroidissement portables a grimpé en flèche, entraînant des files d'attente dans certains endroits.

Fait intéressant, même les écologistes, autrefois opposés à l'usage de la climatisation, reconnaissent désormais la nécessité d'équiper les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite de systèmes de refroidissement.

Parallèlement, certains politiciens français ont proposé l'élaboration d'un programme d'État spécial pour équiper toutes les écoles et institutions médicales de climatiseurs. Les experts soulignent que, en raison du changement climatique, ces problèmes pourraient devenir encore plus pressants en Europe à l'avenir.