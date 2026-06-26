Les téléviseurs Mini LED et RGB LED conquièrent le marché : Omdia publie de nouvelles prévisions

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Les téléviseurs Mini LED et RGB LED conquièrent le marché : Omdia publie de nouvelles prévisions

La course technologique sur le marché mondial des téléviseurs franchit une nouvelle étape. Selon le dernier rapport publié par la société d'études Omdia, les panneaux basés sur les technologies Mini LED et RGB LED augmenteront considérablement leur part de marché dans les années à venir. Cette tendance contribue non seulement à l'amélioration de la qualité de l'image, mais rend également les appareils à grand écran plus abordables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les prévisions des analystes, d'ici 2030, la part des téléviseurs dotés d'un système d'éclairage RGB LED indépendant dans les revenus mondiaux devrait atteindre 13 %. À titre de comparaison, ce chiffre n'était estimé qu'à 3 % en 2026. Cela signifie que les fabricants abandonnent les systèmes d'éclairage traditionnels pour des technologies plus avancées et économes en énergie.

Avantages et taux de croissance de la technologie Mini LED

Le Mini LED reste actuellement la technologie la plus importante et la plus prometteuse du segment LCD. Tout en ayant un coût de production inférieur à celui des panneaux OLED et Micro LED, il permet d'améliorer considérablement la qualité de l'image. En particulier, cette technologie assure des noirs profonds et un contraste élevé grâce à la fonction de local dimming.

Selon Omdia, la luminosité des panneaux Mini LED peut dépasser 5000 nits. Ce chiffre est très utile pour regarder du contenu HDR et utiliser le téléviseur dans des pièces lumineuses où la lumière du soleil pénètre directement. Alors que moins de 18 millions de téléviseurs Mini LED devraient être livrés dans le monde en 2026, ce chiffre atteindra 30 millions d'unités d'ici 2030.

Grands écrans et leadership sur le marché chinois

La croissance du segment RGB LED devrait être encore plus dynamique. Le chiffre de 1,1 million d'unités en 2026 atteindra 7,1 millions d'appareils d'ici 2030. Dans ce processus, le marché chinois agit comme le principal moteur. D'ici 2030, il est prévu que 10,4 millions de téléviseurs Mini LED et 1,5 million de téléviseurs RGB LED seront vendus rien qu'en Chine.

La demande de téléviseurs à grande diagonale augmente également sur le marché ouzbek ces dernières années. Les experts d'Omdia soulignent que parmi les modèles de 85 pouces et plus, la part du Mini LED représente 24 % et celle du RGB LED 18 %. Cela indique que ces technologies domineront le segment des cinémas maison à l'avenir.

En conclusion, le développement technologique permet aux utilisateurs d'obtenir une qualité d'image de niveau OLED à des prix beaucoup plus abordables. La popularisation des téléviseurs Mini LED et RGB LED restera la tendance majeure de l'industrie des écrans au cours de la prochaine décennie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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