La participation historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde restera gravée dans la mémoire des supporters, non seulement pour l'intensité des matchs, mais aussi pour les moments fascinants avec des stars mondiales. En particulier, lors du match contre le Portugal, les échanges entre le défenseur de Manchester City, Abduqodir Husanov, et la légende Cristiano Ronaldo ont captivé les médias du monde entier. À l'époque, le contenu exact de leur discussion restait un mystère.

Bonne nouvelle ! Le célèbre journaliste sportif Davron Fayziyev a publié sur sa page Instagram des images exclusives de la rencontre à Houston, révélant les détails de cette conversation mystérieuse entre les deux stars.

Le débat à la 29e minute : « Abbos n'est pas un joueur brutal ! »

Le moment le plus intense et controversé du match a eu lieu à la 29e minute. Notre milieu de terrain Aziz Ganiyev avait marqué un superbut spectaculaire de loin, portant le score à 2-1. Cependant, l'arbitre marocain Jalal Jayed, après consultation du VAR, a annulé le but, jugeant qu'Abbosbek Fayzullayev avait commis une faute sur le défenseur portugais João Cancelo au début de l'action. C'est précisément après cet épisode qu'une dispute a éclaté entre Ronaldo et Husanov.

Abduqodir Husanov a expliqué la situation au journaliste Davron Fayziyev comme suit :

"Nous avons beaucoup discuté pendant le match. Nous avons surtout échangé nos impressions sur les situations de jeu. Je ne me souviens pas exactement de ce que nous nous sommes dit dans cette vidéo précise. Par exemple, après notre but annulé, nous nous sommes un peu disputés. Ronaldo a affirmé qu'il y avait faute, et j'ai souligné qu'Abbos n'est pas un joueur brutal. Cependant, chaque conversation s'est déroulée dans un esprit chaleureux et amical".

60e minute : Le soutien amical de Ronaldo au défenseur ouzbek

Pour rappel, le 23 juin à Houston, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe du Portugal a battu l'Ouzbékistan, débutant, sur le score de 5-0. Cristiano Ronaldo a mis fin à sa série de 10 matchs sans but dans les grands tournois en marquant un doublé contre nous. Les autres buts ont été inscrits par Nuno Mendes et Rafael Leão, et un autre a été un but contre son camp de notre gardien Abduvohid Ne’matov.

C'est précisément à la 60e minute, au moment de ce malheureux but contre son camp, qu'une scène très touchante s'est produite. Le capitaine du Portugal, Ronaldo, s'est approché du jeune défenseur de Manchester City, Abduqodir Husanov, l'a chaleureusement embrassé et l'a encouragé d'une tape amicale sur l'épaule.

Même si le score final n'était pas celui que nous souhaitions, le fait que notre défenseur de 22 ans puisse débattre d'égal à égal avec une légende comme Cristiano Ronaldo et recevoir un tel respect prouve que l'avenir du football ouzbek est prometteur !