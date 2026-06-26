La France saisit un pétrolier lié à la Russie

La marine française a saisi le pétrolier Deliver, considéré comme lié à la Russie, au large des côtes de la Sicile. Selon les autorités, le navire naviguait en violation des règles maritimes internationales.

Le pétrolier, battant pavillon camerounais, faisait route du port russe de Primorsk vers Singapour.

Le président français Emmanuel Macron a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de cette opération spéciale, montrant une unité militaire d'élite débarquant sur le pont du pétrolier par hélicoptère.

M. Macron a souligné qu'il s'agissait d'une nouvelle opération contre la « flotte fantôme » utilisée par la Russie pour contourner les sanctions. Il a également rappelé que le Royaume-Uni avait mené une action similaire avec succès il y a quelques jours.

« Nous ne permettrons pas le contournement des sanctions via la flotte fantôme ni le financement de la guerre par la Russie. L'Europe restera ferme sur ce point », a déclaré le président français.