Google continue de perdre ses meilleurs experts en intelligence artificielle

Google, qui lutte pour la domination du marché de l'intelligence artificielle (AI), fait face à un grave problème de ressources humaines. Les principaux chercheurs ayant travaillé sur les modèles Gemini, considérés comme les développements les plus avancés de l'entreprise, rejoignent des équipes concurrentes. Cette situation renforce les inquiétudes des investisseurs et des analystes quant à la position future du géant technologique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Bloomberg, les chercheurs Jonas Adler et Alexander Pritzel, qui ont joué un rôle crucial dans la création de la famille de modèles Gemini, ont décidé de quitter Google pour rejoindre Anthropic. Anthropic concurrence désormais sérieusement des géants comme Google et OpenAI avec ses modèles Claude. Le départ de ces spécialistes est un coup inattendu pour Google, car ces ingénieurs ont participé directement à la définition de l'architecture du système.

Instabilité du personnel et transferts majeurs

Ces dernières semaines, les départs de Google ne se limitent pas à Adler et Pritzel. La semaine dernière, Noam Shazeer, l'une des figures les plus influentes du monde de l'AI, a annoncé avoir rejoint l'équipe d'OpenAI. Shazeer travaillait chez Google depuis 2000 et avait participé à la création des technologies à la base des modèles de langage modernes.

Fait intéressant, Google avait signé l'année dernière un accord de 2,7 milliards de dollars avec la startup Character.AI, fondée par Noam Shazeer, pour tenter de le faire revenir. L'entreprise a tout de même perdu l'expert qu'elle avait tenté de récupérer avec une telle somme. De plus, le départ de John Jumper, directeur de recherche chez Google DeepMind et prix Nobel 2024, témoigne d'un changement d'atmosphère au sein de l'entreprise.

Pourquoi les experts partent-ils ?

Selon les experts, ce processus est lié non seulement à la concurrence entre entreprises, mais aussi au fait que le marché de l'AI est passé à une nouvelle étape. Des startups comme Anthropic et OpenAI prévoient une introduction en bourse (IPO) dans un avenir proche. Cela leur permet d'offrir aux chercheurs de premier plan non seulement des salaires élevés, mais aussi des packages d'actions dont la valeur pourrait être multipliée plusieurs fois.

Bien que Google ait traditionnellement été considéré comme l'un des employeurs les plus attractifs au monde, la situation évolue. La bureaucratie interne et la lenteur des processus de décision pourraient avoir lassé les chercheurs par rapport à la flexibilité des startups. Cela remet en question la supériorité de Google dans la création des modèles « frontier » les plus complexes.

Aujourd'hui, la course à l'AI n'est plus seulement une bataille de puissance de calcul ou d'algorithmes, mais une lutte pour un nombre limité d'experts de classe mondiale. Le défi majeur pour Google est de continuer à développer le projet Gemini tout en préservant son potentiel intellectuel. Sinon, l'entreprise pourrait voir ses concurrents récolter les fruits des technologies qu'elle a elle-même fondées.