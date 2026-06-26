Vivo X Fold 6 présenté : un flagship avec batterie 7000 mAh et caméra Zeiss 200 MP

La société chinoise Vivo a officiellement dévoilé sa nouvelle génération de smartphone pliable — le Vivo X Fold 6. Cet appareil attire l'attention des experts du secteur non seulement par son design innovant, mais aussi par ses caractéristiques techniques, notamment une capacité de batterie record pour le segment des pliables et une optique haute résolution. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La particularité principale de l'appareil réside dans son système d'affichage. À l'intérieur se trouve un immense écran AMOLED de 8,02 pouces basé sur la technologie Samsung M14. Le panneau externe se compose d'un écran OLED de 6,51 pouces produit par BOE. Les deux écrans supportent un taux de rafraîchissement de 120 Hz et possèdent la certification TÜV Rheinland Eye Protection 3.0, assurant un système de protection spécial pour réduire la fatigue oculaire de l'utilisateur.

Puissance et performance inégalées

Selon les informations d'ixbt.com, le Vivo X Fold 6 est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 9500 Super Edition. Cette puce garantit des performances de haut niveau. Cependant, la plus grande nouveauté est la batterie semi-solid-state d'une capacité de 7000 mAh. Une telle capacité est rare pour les smartphones pliables, ce qui prolonge considérablement l'autonomie de l'appareil. L'appareil dispose d'une charge rapide filaire de 80 W et sans fil de 40 W.

Côté caméra, Vivo a poursuivi son partenariat traditionnel avec la marque Zeiss. Le module principal est équipé d'un capteur HPB de 200 mégapixels avec un format optique de 1/1,4 pouce. Il dispose également d'un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un module périscopique avec un zoom optique 3x. La puce propriétaire Vivo V3+ est responsable du traitement des images.

Protection et logiciel intelligent

Le châssis du smartphone est protégé selon les normes IP5X, IPX8 et IPX9, ce qui le protège non seulement de l'eau et de la poussière, mais aussi des jets d'eau chaude à haute pression. Le fabricant souligne que l'appareil conserve sa stabilité de fonctionnement même à des températures glaciales de -20 °C. Pour améliorer la qualité de connexion, un amplificateur de signal spécial et quatre puces optimisant le fonctionnement du Wi-Fi ont été installés.

L'interface OriginOS 6 Fold a été choisie comme surcouche logicielle. Sa nouvelle fonction Atomic Workbench offre aux utilisateurs les possibilités suivantes :

Lancement simultané de jusqu'à quatre applications sur l'écran ;

Redimensionnement libre des applications et sauvegarde d'espaces de travail prédéfinis ;

Reconnaissance et traduction automatique de textes via AI ;

Enregistrement rapide des informations de cartes de visite dans les contacts et remplissage de formulaires.

Le prix du nouveau flagship Vivo X Fold 6 devrait débuter aux alentours de 1180 dollars sur le marché international. L'équilibre entre ces solutions technologiques de pointe et un prix abordable permet à l'appareil de rivaliser dignement avec des concurrents tels que Samsung et Huawei.