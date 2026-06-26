Mourinho souhaite que les joueurs du Real Madrid rentrent tôt de la Coupe du Monde 2026

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Mourinho souhaite que les joueurs du Real Madrid rentrent tôt de la Coupe du Monde 2026

José Mourinho a plaisanté en souhaitant que les joueurs du Real Madrid terminent leur participation à la Coupe du Monde 2026 le plus tôt possible.

Le technicien portugais a expliqué qu'il préférerait que les joueurs prennent leurs vacances et reviennent plus rapidement pour la préparation estivale du club plutôt que de rester longtemps en compétition avec leurs équipes nationales.

« Je veux que les joueurs du Real soient éliminés rapidement de la Coupe du Monde pour qu'ils puissent partir en vacances. Car je veux qu'ils reviennent plus tôt pour la préparation estivale », a déclaré Mourinho dans le podcast Beast Mode On.

Plusieurs joueurs clés du Real Madrid défendent les couleurs de leurs sélections nationales lors de la Coupe du Monde, dont Jude Bellingham pour l'Angleterre, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni pour la France, Antonio Rüdiger pour l'Allemagne, Federico Valverde pour l'Uruguay et Thibaut Courtois pour la Belgique.

De plus, les nouvelles recrues madrilènes Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva participent également au Mondial.

Bien entendu, ces propos de Mourinho étaient sur le ton de la plaisanterie. Cependant, son raisonnement a un fond de vérité : les joueurs qui restent longtemps en Coupe du Monde ont moins de temps pour se reposer et se préparer pour la nouvelle saison.

C'est pourquoi le technicien portugais souhaite retrouver l'ensemble de son effectif le plus tôt possible lors du stage de préparation.

José MourinhoReal MadridJude BellinghamKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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