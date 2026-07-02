Près d'un million d'amendes annulées au Kazakhstan

Dans le cadre d'une amnistie déclarée à l'occasion du jubilé de l'adoption de la Constitution au Kazakhstan, près d'un million d'amendes administratives seront annulées, et plus de 16 500 citoyens seront libérés de leur responsabilité pénale et de leur peine, ou verront leur peine allégée.

C'est ce qu'a Zakon.kz rapporté.

Le ministère de l'Intérieur du pays a précisé que l'amnistie s'applique principalement aux personnes ayant commis des crimes peu graves, ayant réparé les dommages causés ou ne représentant pas un danger majeur pour la société. Pour certains condamnés, le reste de leur peine sera réduit.

De plus, pour la première fois dans l'histoire du Kazakhstan, une amnistie administrative est également mise en œuvre. Elle prévoit l'annulation d'amendes d'une valeur totale dépassant 17 milliards de tenges.

Toutefois, les personnes ayant commis des actes de corruption, de terrorisme, d'extrémisme, des crimes sexuels, le trafic de stupéfiants, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'autres infractions graves ne pourront pas bénéficier de l'amnistie.

Les amendes administratives seront annulées automatiquement et aucune demande supplémentaire ne sera requise de la part des citoyens.