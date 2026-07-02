Un coffre-fort rempli de dollars trouvé après un séisme

Alors que les opérations de secours se poursuivent après les puissants tremblements de terre au Venezuela, une découverte inattendue a attiré l'attention du public. Dans le district de Playa Grande, dans l'État de La Guaira, un coffre-fort contenant apparemment des dollars américains a été trouvé parmi les décombres de bâtiments résidentiels détruits.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des billets de dollars éparpillés autour du coffre-fort. Ces images ont rapidement suscité de vastes débats, entraînant diverses hypothèses et controverses.

Certains habitants affirment que des personnes et des agents ayant participé aux opérations de secours auraient ramassé l'argent, sans que celui-ci ne soit enregistré officiellement ou remis aux autorités compétentes.

Pour l'instant, les autorités vénézuéliennes n'ont communiqué aucune conclusion officielle ni d'informations supplémentaires sur le montant exact des fonds, leur propriétaire ou leur origine. Une enquête sur l'affaire est en cours.