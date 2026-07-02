Un message d'une personnalité connue pourrait être un piège !

·5·Technologie
Un message d'une personnalité connue pourrait être un piège !

Les cas de fraude via de faux comptes créés au nom de personnalités sur les réseaux sociaux sont en augmentation. Ces profils peuvent paraître presque identiques au compte original.

Les escrocs envoient des messages privés aux utilisateurs pour demander de l'argent sous divers prétextes. Dans certains cas, ils incitent à ouvrir des liens malveillants pour tenter de voler des données personnelles ou bancaires.

Il est donc essentiel de vérifier minutieusement le nom, le badge et l'activité précédente de la page qui envoie le message. Il est dangereux de communiquer des données de carte, un mot de passe ou un code secret reçu par téléphone à un inconnu.

Si un faux compte est détecté, il doit être immédiatement bloqué et signalé à la plateforme. Ne pas ouvrir de liens suspects est également l'une des mesures principales de protection contre la fraude.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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