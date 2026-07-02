Une demande en mariage à 443 mètres de hauteur se termine par l'arrestation du couple

·6·Monde
Une demande en mariage à 443 mètres de hauteur se termine par l'arrestation du couple

À New York, le blogueur extrême Ivan Birkus a demandé la main de sa petite amie Angela Nikola d'une manière inhabituelle. Pour ce faire, le couple est monté au sommet de l'Empire State Building, à près de 443 mètres de hauteur.

Ils y ont déployé une bannière indiquant : « Le monde trouvera la paix quand la force de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir ». La déclaration d'amour a également été filmée.

À leur descente, le couple a été accueilli par la police. Ivan et Angela ont été arrêtés pour intrusion illégale, violation des consignes de sécurité et d'autres motifs.

Ils doivent maintenant faire face à un procès. Par conséquent, les projets de mariage et de lune de miel du couple pourraient être reportés après la procédure judiciaire.

Une demande en mariage à 443 mètres de hauteur se termine par l'arrestation du couple

Ivan Birkus et Angela Nikola étaient déjà montés sur des gratte-ciel dans divers pays. Un documentaire a même été réalisé sur leurs voyages périlleux.

Ivan BirkusAngela NikolaEmpire State BuildingNew York
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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