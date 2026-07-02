Une demande en mariage à 443 mètres de hauteur se termine par l'arrestation du couple

À New York, le blogueur extrême Ivan Birkus a demandé la main de sa petite amie Angela Nikola d'une manière inhabituelle. Pour ce faire, le couple est monté au sommet de l'Empire State Building, à près de 443 mètres de hauteur.

Ils y ont déployé une bannière indiquant : « Le monde trouvera la paix quand la force de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir ». La déclaration d'amour a également été filmée.

À leur descente, le couple a été accueilli par la police. Ivan et Angela ont été arrêtés pour intrusion illégale, violation des consignes de sécurité et d'autres motifs.

Ils doivent maintenant faire face à un procès. Par conséquent, les projets de mariage et de lune de miel du couple pourraient être reportés après la procédure judiciaire.

Ivan Birkus et Angela Nikola étaient déjà montés sur des gratte-ciel dans divers pays. Un documentaire a même été réalisé sur leurs voyages périlleux.