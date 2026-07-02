Thierry Henry avertit l'Angleterre : Harry Kane ne pourra pas toujours sauver l'équipe

La légende du football français Thierry Henry a exprimé ses inquiétudes avant le quart de finale attendu entre l'Angleterre et le Mexique lors de la Coupe du Monde. Selon lui, le fait que les hommes de Thomas Tuchel s'appuient uniquement sur le talent individuel de Harry Kane pourrait coûter cher à l'équipe. La victoire laborieuse de l'Angleterre contre la RD Congo n'a pas convaincu Henry dans la moindre mesure. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, l'ancien attaquant souligne que l'habitude de l'Angleterre de commencer les matchs lentement pourrait s'avérer fatale dans les conditions climatiques particulières du Mexique. L'altitude et le taux d'humidité de la capitale mexicaine devraient affecter sérieusement la condition physique des joueurs, rendant toute correction d'erreur deux fois plus difficile.

Le stade Azteca et les obstacles climatiques

Dans une interview accordée à Fox Sports, Thierry Henry a critiqué le style de jeu de l'Angleterre. Il a affirmé qu'il y a une grande différence entre jouer dans des stades fermés et climatisés et évoluer au légendaire stade Azteca, situé à 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans de telles conditions, si l'équipe se retrouve menée dès le début, redresser la barre devient une tâche presque impossible.

"Si les Anglais commencent lentement comme lors du match contre la RD Congo, le Mexique les punira sans pitié. À cette altitude, la respiration devient difficile et l'énergie s'épuise plus vite. Harry Kane ne pourra pas toujours sortir comme un 'sauveur' et marquer un doublé en fin de match", a déclaré Henry.

La défense solide du Mexique

L'équipe nationale du Mexique établit un record particulier dans ce tournoi. Ils n'ont encaissé aucun but lors des matchs de groupe contre l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la République Tchèque et l'Équateur. On dit que face à une équipe dotée d'une telle discipline, l'Angleterre pourrait manquer de diversité tactique.

En regardant les statistiques, l'Angleterre n'a remporté la victoire qu'à deux reprises dans l'histoire des Coupes du Monde après avoir encaissé le premier but. Quant au Mexique, il reste invaincu dans les matchs de Coupe du Monde disputés à domicile au stade Azteca. Ces facteurs constitueront certainement un sérieux mal de tête pour Thomas Tuchel.

Bien que Thierry Henry reconnaisse le talent de Harry Kane, il insiste sur la nécessité de renforcer le jeu collectif. Selon lui, l'attaquant du Bayern peut briser n'importe quelle défense, mais dans le football moderne, il est très difficile pour un seul joueur de décider du sort d'un tournoi entier. Si l'Angleterre veut atteindre les demi-finales, elle doit prendre l'initiative dès les premières minutes.