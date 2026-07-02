Enzo Fernandez cherche un moyen de quitter Chelsea

Le milieu de terrain du Chelsea de Londres, Enzo Fernandez, pourrait poursuivre sa carrière dans une autre équipe. Javier Pastore, l'agent du joueur argentin, a clarifié les rumeurs entourant le joueur et a officiellement confirmé que les options pour quitter le club sont actuellement examinées. C'est ce qu'a rapporté le journal Marca. Selon Goal.com, l'information est rapportée.

Lors d'une interview lors d'un événement à Miami, Pastore n'a pas caché que des négociations étaient en cours concernant l'avenir de Fernandez. Bien qu'aucun accord final n'ait été conclu avec un club pour le moment, les agents du joueur analysent toutes les options pour quitter Stamford Bridge. Cette nouvelle a été inattendue pour les supporters de Chelsea, car Enzo est l'un des transferts les plus chers de l'équipe.

Récemment, le nom d'Enzo Fernandez a été fréquemment associé aux géants espagnols, en particulier au Real Madrid. Pastore a expliqué l'intérêt du joueur pour Madrid et les raisons de ses visites fréquentes. Selon lui, des amis proches d'Enzo, dont Julian Alvarez, résident à Madrid, et que cette ville est simplement pratique pour lui pour se reposer et régler des questions professionnelles.

Intérêt du Real Madrid et possibilité de transfert

"Enzo se concentre actuellement sur l'équipe nationale, mais nous examinons les possibilités de son départ de Chelsea. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord concret avec une équipe", déclare Javier Pastore. Il a souligné que la ville de Madrid est une destination attrayante pour tout footballeur et qu'Enzo aime y passer du temps, mais que cela ne signifie pas qu'un transfert est acté.

Les performances d'Enzo Fernandez à Chelsea sont évaluées de manière diverse par les experts. Il se distingue par sa capacité à évoluer à différentes positions sur le terrain. Le joueur argentin a parfois joué comme milieu défensif et parfois dans un rôle plus offensif, s'adaptant pour jouer plus près de leaders comme Lionel Messi. Ses qualités polyvalentes attirent naturellement l'attention d'autres top clubs européens.

Actuellement, le joueur participe à des compétitions importantes avec l'équipe nationale d'Argentine. Selon Pastore, l'état mental d'Enzo est excellent et il donne tout sur le terrain. Malgré les incertitudes au club, il continue de démontrer son talent sur la scène internationale, ce qui pourrait influencer positivement sa valeur et sa réputation sur le marché des transferts.

La direction de Chelsea n'a pas encore réagi officiellement à ces déclarations. Cependant, si Enzo exprime fermement son souhait de partir, il est certain que le club londonien exigera une indemnité de transfert considérable. L'évolution des événements devrait s'éclaircir dans les prochains mois, à l'approche de l'ouverture du marché des transferts.