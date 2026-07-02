Le Japon déploiera 10 millions de robots intelligents d'ici 2040

Afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre, le Japon prévoit d'introduire 10 millions de robots propulsés par l'AI dans 18 secteurs clés de l'économie d'ici 2040, a annoncé le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du pays.

Selon la nouvelle stratégie, les robots intelligents opéreront dans l'industrie, la santé, la maintenance des infrastructures, les soins aux personnes âgées, la gestion des urgences et les systèmes de défense.

Le gouvernement prévoit également d'allouer 380 milliards de yens (environ 2,3 milliards de dollars) pour créer des systèmes d'AI capables de fonctionner de manière autonome non seulement dans l'environnement numérique, mais aussi dans le monde réel.

Les responsables ont souligné que le Japon ambitionne de devenir l'un des leaders mondiaux du développement de l'AI pour la robotique, et que les préparatifs en ce sens ont déjà commencé.