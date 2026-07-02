Le Japon déploiera 10 millions de robots intelligents d'ici 2040

·28·Technologie
Le Japon déploiera 10 millions de robots intelligents d'ici 2040

Afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre, le Japon prévoit d'introduire 10 millions de robots propulsés par l'AI dans 18 secteurs clés de l'économie d'ici 2040, a annoncé le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du pays.

Selon la nouvelle stratégie, les robots intelligents opéreront dans l'industrie, la santé, la maintenance des infrastructures, les soins aux personnes âgées, la gestion des urgences et les systèmes de défense.

Le gouvernement prévoit également d'allouer 380 milliards de yens (environ 2,3 milliards de dollars) pour créer des systèmes d'AI capables de fonctionner de manière autonome non seulement dans l'environnement numérique, mais aussi dans le monde réel.

Les responsables ont souligné que le Japon ambitionne de devenir l'un des leaders mondiaux du développement de l'AI pour la robotique, et que les préparatifs en ce sens ont déjà commencé.

JaponMinistère de l'Économiedu Commerce et de l'IndustrieJaponJapon
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Samsung révolutionne la protection des données personnelles : Privacy Display sera intégré à tous les flagships Galaxy S27Samsung révolutionne la protection des données personnelles : Privacy Display sera intégré à tous les flagships Galaxy S27Aujourd'hui, 15:22Tesla introduit un système de vérification de l'identité du conducteur : l'activation du FSD changeTesla introduit un système de vérification de l'identité du conducteur : l'activation du FSD changeAujourd'hui, 14:26Tesla Optimus prêt pour la production : Elon Musk ouvre l'usine de robots la plus avancée au mondeTesla Optimus prêt pour la production : Elon Musk ouvre l'usine de robots la plus avancée au mondeAujourd'hui, 13:51Elon Musk veut aider les personnes paralysées à remarcher grâce à Neuralink et OptimusElon Musk veut aider les personnes paralysées à remarcher grâce à Neuralink et OptimusAujourd'hui, 13:28Samsung présente le Galaxy Jump 5, un smartphone abordable avec 6 ans de mises à jourSamsung présente le Galaxy Jump 5, un smartphone abordable avec 6 ans de mises à jourAujourd'hui, 12:53Le Samsung Galaxy Z Fold 8 comparé pour la première fois au Galaxy S26 UltraLe Samsung Galaxy Z Fold 8 comparé pour la première fois au Galaxy S26 UltraAujourd'hui, 12:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre