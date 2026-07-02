Tottenham réalise le transfert le plus cher de son histoire : Mateus Fernandes rejoint le club londonien

Le club londonien de Tottenham a réalisé l'un de ses mouvements les plus spectaculaires du mercato estival. Les « Spurs » ont officiellement annoncé le recrutement de Mateus Fernandes, talentueux milieu de terrain de West Ham. Ce transfert est d'autant plus significatif qu'il représente un montant record pour le club. C'est ce qu'informe Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, la direction de Tottenham a déboursé 85 millions de livres sterling pour l'international portugais de 21 ans. Ce montant s'établit comme l'achat le plus cher de l'histoire du club, battant le précédent record de 65 millions de livres payés pour Dominik Solanke. L'équipe dirigée par Roberto De Zerbi a réussi, grâce à ce transfert, à devancer Manchester United dans la course pour l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de Premier League.

Après avoir rejoint sa nouvelle équipe, Mateus Fernandes a partagé ses premières impressions. « Je suis très enthousiaste par cette nouvelle étape de ma carrière. Tottenham est un club immense, et ma discussion avec l'entraîneur a été le facteur déterminant de ma venue. Nous avons la même vision du football : entrer sur le terrain, se battre avec force et gagner chaque match », a souligné le milieu portugais.

La confiance de De Zerbi et de la direction

L'entraîneur de l'équipe, Roberto De Zerbi, a hautement apprécié le transfert de Fernandes. Selon lui, Mateus s'intègre parfaitement au style de jeu de l'équipe grâce à sa maîtrise technique et son intelligence sur le terrain. L'entraîneur est convaincu que la capacité du joueur à évoluer sous pression et son expérience en Premier League seront un atout majeur pour Tottenham.

Le directeur sportif du club, Johan Lange, place également de grands espoirs en l'avenir de Fernandes. Selon lui, l'éthique de travail et la mentalité du joueur peuvent faire de lui non seulement un élément clé aujourd'hui, mais aussi un futur leader de l'équipe. Ce transfert prouve que Tottenham vise des objectifs élevés pour la saison actuelle.

Prochain record : Sandro Tonali en route

Fait intéressant, le record établi par Mateus Fernandes pourrait ne pas durer longtemps. Selon les informations reçues, Tottenham serait également parvenu à un accord pour le transfert du milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali. Le transfert de la star italienne devrait coûter au total 100 millions de livres sterling au club londonien.

Si le transfert de Sandro Tonali aboutit, il dépassera Fernandes pour devenir le joueur le plus cher de l'histoire du club. La direction de Tottenham continue de renforcer l'effectif avec des joueurs de classe mondiale afin de décrocher une place en Ligue des Champions et de lutter pour des trophées. De tels transferts majeurs démontrent le sérieux des ambitions de l'équipe londonienne pour la nouvelle saison.