Samsung révolutionne la protection des données personnelles : Privacy Display sera intégré à tous les flagships Galaxy S27

·25·Technologie
Samsung révolutionne la protection des données personnelles : Privacy Display sera intégré à tous les flagships Galaxy S27

Le géant technologique sud-coréen Samsung prévoit de faire passer la confidentialité des données personnelles sur le marché des smartphones à un niveau supérieur. La société devrait équiper tous les appareils de sa prochaine gamme de flagships, les Galaxy S27, de la technologie unique Privacy Display. Cela améliorera non seulement l'expérience utilisateur, mais constituera également une solution matérielle pour protéger les informations affichées sur l'écran du smartphone contre les regards indiscrets. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations du média TheElec, s'appuyant sur des sources industrielles fiables, Samsung vise à faire de cette fonctionnalité un standard pour toute la gamme. Initialement lancée sur le modèle Galaxy S26 Ultra, cette technologie sera désormais présente sur les Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. Cela témoigne de la stratégie de l'entreprise visant à démocratiser les fonctionnalités premium.

Flex Magic Pixel : Le principe de fonctionnement de la technologie

La technologie Privacy Display diffère radicalement des films de protection classiques. Elle repose sur la technologie OLED Flex Magic Pixel développée par la division Samsung Display. Cette solution est intégrée directement dans la structure de l'écran, permettant de limiter l'angle de diffusion de la lumière. En conséquence, l'utilisateur situé face à l'écran voit l'image clairement, tandis que pour les personnes regardant de côté, l'affichage devient sombre ou totalement illisible.

Cette innovation est particulièrement utile pour les utilisateurs de smartphones dans les transports en commun, les files d'attente ou les lieux bondés. L'utilisateur n'aura plus besoin d'acheter des accessoires supplémentaires pour masquer ses messages, ses applications bancaires ou ses photos personnelles aux inconnus. Avec cela, Samsung renforce le niveau de sécurité de ses appareils au niveau matériel.

La réponse des concurrents et la tendance du marché

Cette initiative de Samsung a également poussé d'autres grandes marques du marché des smartphones à agir. Selon les rapports, la société chinoise Huawei prépare également une protection matérielle similaire pour ses futurs smartphones pliables. Xiaomi, quant à lui, en est encore au stade de l'étude des possibilités d'intégration de cette technologie dans ses appareils.

Compte tenu de la forte demande constante pour les flagships Samsung sur le marché, cette nouveauté dans la série Galaxy S27 revêt également une importance capitale pour les utilisateurs locaux. Surtout à une époque où la sécurité des données personnelles devient une préoccupation mondiale, de telles solutions technologiques pourraient devenir un critère de choix majeur pour les appareils haut de gamme.

En conclusion, Samsung ne se limite pas à des mises à jour logicielles, mais cherche à obtenir un avantage concurrentiel en transformant la technologie d'affichage elle-même. Si le plan se concrétise, la série Galaxy S27 deviendra la famille de smartphones aux écrans les plus confidentiels et sécurisés du marché.

SamsungGalaxy S27Privacy DisplayTechnologieSmartphone
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Japon déploiera 10 millions de robots intelligents d'ici 2040Le Japon déploiera 10 millions de robots intelligents d'ici 2040Aujourd'hui, 15:45Tesla introduit un système de vérification de l'identité du conducteur : l'activation du FSD changeTesla introduit un système de vérification de l'identité du conducteur : l'activation du FSD changeAujourd'hui, 14:26Tesla Optimus prêt pour la production : Elon Musk ouvre l'usine de robots la plus avancée au mondeTesla Optimus prêt pour la production : Elon Musk ouvre l'usine de robots la plus avancée au mondeAujourd'hui, 13:51Elon Musk veut aider les personnes paralysées à remarcher grâce à Neuralink et OptimusElon Musk veut aider les personnes paralysées à remarcher grâce à Neuralink et OptimusAujourd'hui, 13:28Samsung présente le Galaxy Jump 5, un smartphone abordable avec 6 ans de mises à jourSamsung présente le Galaxy Jump 5, un smartphone abordable avec 6 ans de mises à jourAujourd'hui, 12:53Le Samsung Galaxy Z Fold 8 comparé pour la première fois au Galaxy S26 UltraLe Samsung Galaxy Z Fold 8 comparé pour la première fois au Galaxy S26 UltraAujourd'hui, 12:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre