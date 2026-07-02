30 moustiques par seconde : la Chine crée un appareil laser anti-moustiques

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30 moustiques par seconde : la Chine crée un appareil laser anti-moustiques

Une startup chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle a développé un nouvel appareil contre les moustiques. Le système détecte automatiquement les insectes et les élimine via un rayon laser.

Environ 3 millions de dollars ont été levés pour ce projet, soutenu par plus de 4 000 utilisateurs résidant dans plus de 50 pays.

L'appareil scanne les mouvements dans l'air grâce à un réseau neuronal. Une fois la position du moustique identifiée, un rayon laser est dirigé vers lui. Les développeurs affirment que l'équipement fonctionne à l'intérieur comme à l'extérieur.

Selon les informations, le système peut éliminer jusqu'à 30 moustiques par seconde. La portée de l'appareil couvre une distance allant jusqu'à 3 mètres.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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